Alquileres en CABA: los precios subieron 35% y la oferta alcanzó un nuevo récord

El mercado de alquileres de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró durante el segundo trimestre de 2026 un incremento interanual de hasta 34,8% en los precios publicados, mientras que la cantidad de unidades disponibles alcanzó un nuevo máximo para la serie. El aumento de los valores se mantuvo prácticamente en línea con la inflación porteña, según el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires ( IDECBA ).

El relevamiento, elaborado sobre la base de las publicaciones del portal inmobiliario Argenprop , mostró que el precio por metro cuadrado de los departamentos usados aumentó 32% interanual en los monoambientes, 31% en las unidades de 2 ambientes y 34,8% en los departamentos de 3 ambientes.

En valores promedio, un monoambiente usado se publicó a $565.658 mensuales, mientras que el alquiler de un departamento de 2 ambientes alcanzó $764.485. Para las unidades de 3 ambientes, el valor promedio llegó a $1.174.304.

En los departamentos de 1 y 2 ambientes, el incremento interanual se desaceleró 2,7 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y en las unidades de 3 ambientes se produjo una aceleración de 2,5 puntos porcentuales. En la comparación con el trimestre anterior, los aumentos se ubicaron entre 5% y 7,6%, por encima de los registrados durante el primer trimestre del año.

El otro dato relevante del mercado inmobiliario porteño fue el aumento de la oferta. El conjunto de publicaciones de alquiler expresadas en pesos fue alrededor de 30% superior al registrado durante los primeros tres meses de 2026.

Además, el stock de avisos alcanzó un nuevo máximo para la serie y quedó 9% por encima del récord registrado en el tercer trimestre de 2025.

La composición de la oferta se mantuvo relativamente estable respecto del mismo trimestre de 2025. Los monoambientes representaron 33,3% de las publicaciones, frente al 32% de un año atrás. Los departamentos de 2 ambientes explicaron 41,2%, contra 42,2% en el segundo trimestre de 2025, mientras que los de 3 ambientes representaron 19,7%, frente al 20%.

Las unidades de 4 y 5 ambientes concentraron apenas 5,8% de los avisos. En conjunto, casi tres cuartas partes de las publicaciones correspondieron a viviendas de hasta 1 dormitorio.

El mercado también mostró un cambio en la composición de la oferta según la moneda de publicación. Al considerar el total de departamentos ofrecidos, tanto en pesos como en dólares, las publicaciones dolarizadas representaron en promedio 25,4%.

La participación de los avisos en dólares aumentó a medida que creció el tamaño de las unidades. En los departamentos de 3 ambientes llegó a casi 30%, mientras que en los de 4 y 5 ambientes alcanzó 44%.

La oferta en dólares mantuvo una fuerte concentración territorial. Las comunas 14, 13 y 2, correspondientes a Palermo, Belgrano-Núñez-Colegiales y Recoleta, respectivamente, reunieron 61% del total de publicaciones en esa moneda. Si se incorpora la Comuna 1, el porcentaje ascendió a 82%.

El informe también destacó que en las comunas 14, 2 y 13 se registraron descensos en la oferta de alquileres publicados en pesos, al mismo tiempo que creció la oferta denominada en dólares. Según el IDECBA, este comportamiento sugiere un reemplazo progresivo de departamentos ofrecidos en pesos por unidades publicadas en moneda extranjera.

Cuánto cuesta alquilar según el barrio

Los valores presentan diferencias importantes según la zona de la Ciudad. En los monoambientes, Saavedra registró el mayor precio promedio, con $624.268 mensuales, seguido por Palermo, con $613.037, y Núñez, con $612.301. En el extremo inferior se ubicaron Liniers, con $483.648, y Constitución, con $484.900.

Para los departamentos de 2 ambientes, Saavedra encabezó los valores con $880.824, seguido por Núñez, con $870.185. Constitución presentó el menor promedio, con $635.720, mientras que Floresta registró $649.581.

En las unidades de 3 ambientes, Núñez fue el barrio con el alquiler promedio más elevado, con $1.406.326, seguido por Villa Urquiza, con $1.353.564. Los valores más bajos correspondieron a Montserrat, con $913.360, y Balvanera, con $956.852.