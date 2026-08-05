Alquileres: así podés calcular el aumento por inflación en pocos pasos

Tras la derogación de la Ley de Alquileres , la forma de actualizar los contratos quedó sujeta a lo que acuerden propietarios e inquilinos. Uno de los mecanismos más utilizados para calcular el aumento es el ajuste por inflación , que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

En muchos contratos nuevos, las partes acuerdan alquileres en pesos con actualizaciones cada tres o cuatro meses según la inflación acumulada. Sin embargo, también siguen vigentes acuerdos que utilizan el Índice para Contratos de Locación (ICL) o fijan el valor en dólares.

Si el contrato establece ajustes por IPC, el monto del alquiler cambia según la inflación acumulada del período acordado. Para conocer el nuevo valor existen dos opciones: usar una calculadora automática o hacer la cuenta de manera manual.

El aumento del alquiler suele ser en base a la inflación, aunque puede variar según el acuerdo entre propietarios e inquilinos.

La forma más sencilla es utilizar una calculadora de inflación acumulada que tome como referencia los datos oficiales del Indec.

Solamente hay que:

Ingresar el valor actual del alquiler.

Poner el mes desde el que comenzó el período de actualización.

Seleccionar el último mes que se toma para el cálculo.

Consultar el nuevo monto que arroja la calculadora.

Por ejemplo, si un alquiler es de $650.000 y el contrato prevé una actualización cuatrimestral en agosto de 2026, corresponde tomar la inflación de marzo (3,4%), abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

Con esos datos, la inflación acumulada del período es de aproximadamente 10,37%, por lo que el alquiler se actualiza a unos $717.400.

Cómo hacer la cuenta manualmente

También es posible calcular el aumento sin una herramienta automática. En ese caso, hay un punto importante: la inflación no se suma, sino que se acumula.

Para obtener el nuevo valor del alquiler hay que seguir estos pasos:

Buscar la inflación mensual publicada por el Indec para cada uno de los meses que comprende el ajuste.

Dividir cada porcentaje por 100 y sumarle 1.

Multiplicar el valor actual del alquiler por cada uno de esos coeficientes.

Si el alquiler es de $650.000 y el ajuste es cuatrimestral, la cuenta queda de la siguiente manera:

Marzo: 3,4% → 1,034

Abril: 2,6% → 1,026

Mayo: 2,1% → 1,021

Junio: 1,9% → 1,019

La fórmula es la siguiente:

$650.000 × 1,034 × 1,026 × 1,021 × 1,019 = $717.432

Ese pasa a ser el nuevo valor mensual del alquiler hasta la próxima actualización prevista en el contrato.

Por qué puede dar un resultado diferente

Es clave saber que al comparar el cálculo manual con una calculadora automática pueden aparecer diferencias en el monto final.

El motivo es que el Indec publica la inflación mensual redondeada a un decimal, y las calculadoras utilizan los valores completos con más decimales. En la práctica, la diferencia es mínima y ronda entre $100 y $300, por lo que ambos métodos sirven por igual para estimar el valor del alquiler.