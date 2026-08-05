Aumentó el costo para el patentamiento y la transferencia de autos y motos

Desde agosto el costo de registrar patentamientos y transferencias de autos y motos aumentó considerablemente. Los detalles.

El registro de patentamientos y el de transferencias de vehículos se encareció un 8% en agosto por la actualización de la tabla de valuación para autos y motos dispuesta por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP).

La medida formalizada mediante la Disposición 160/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, tiene como objetivo principal actualizar los valores de referencia que se utilizan para calcular los aranceles de los trámites de inscripción inicial y transferencia de unidades.

Aumentan los patentamientos y transferencias de autos La normativa sustituye la tabla que se encontraba vigente desde finales de 2025 con nuevos valores que rigen desde el 1° de agosto, impactando directamente en el costo de patentamientos y en las transferencias de vehículos usados.

En los considerandos se explicó que la actualización surge de un procedimiento técnico que confronta los valores anteriores con las estadísticas provistas por organismos que nuclean a comerciantes y fabricantes, como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En los casos de vehículos cuyo modelo y año no figuren específicamente en la nueva tabla, los Registros Seccionales deberán calcular su valor adicionando un 8% al valor establecido para el año inmediato anterior.