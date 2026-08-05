Las reservas del Banco Central alcanzaron el nivel más alto desde 2019: superaron los US$50.000 millones

El BCRA compró US$8 millones este miércoles y las reservas brutas cerraron en US$50.059 millones, el máximo desde septiembre de 2019 y el mayor nivel de la gestión de Milei.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron este miércoles los US$50.000 millones y alcanzaron su nivel más alto desde septiembre de 2019. La autoridad monetaria informó una compra de US$8 millones, lo que llevó las tenencias brutas a US$50.059 millones.

Se trata del mayor nivel registrado desde el inicio de la gestión de Javier Milei y del más elevado desde el 13 de septiembre de 2019, cuando las reservas habían alcanzado US$50.085 millones durante la presidencia de Mauricio Macri.

Las reservas internacionales del BCRA, las más altas desde 2019. NA La suba se produjo luego de la compra de US$8 millones realizada por el BCRA durante la rueda de este miércoles.

Cómo evolucionó el mercado cambiario en junio Según los datos oficiales, en junio el Banco Central redujo sus intervenciones destinadas a moderar la presión sobre la cotización del dólar. Durante ese mes aumentó la demanda de divisas y el tipo de cambio mayorista avanzó más de 5%, por encima de la inflación, algo que no ocurría desde octubre de 2025.

Qué factores impulsaron el aumento de reservas Las cuatro razones principales fueron la liquidación de exportaciones del sector agropecuario, los ingresos del sector energético, las exportaciones del sector minero y las colocaciones de deuda fuera del país realizadas por empresas y gobiernos provinciales.