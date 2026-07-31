Kristalina Georgieva apoyó la reforma de la carta orgánica del Banco Central: "Sienta las bases para un futuro más estable"

La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, destacó que la propuesta del Gobierno para fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria es un pilar esencial para consolidar la baja de la inflación y proyectar el crecimiento a largo plazo.

Tras su reciente visita oficial a Buenos Aires, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, compartió una visión optimista sobre el rumbo económico del país, aunque subrayó que el gran desafío actual es transformar la estabilización en una prosperidad que se mantenga en el tiempo. En este marco, la funcionaria puso especial énfasis en las reformas institucionales que el gobierno de Javier Milei busca implementar.

En el blog del FMI, la Directora Gerente del organismo manifestó un respaldo explícito a la iniciativa gubernamental de modificar el funcionamiento de la entidad. Según expresó, la propuesta de "contar con un Banco Central más sólido e independiente puede ayudar a garantizar que los avances en materia de inflación perduren".

Para la funcionaria, este fortalecimiento institucional es lo que permite que "los gobiernos pueden centrar su atención en mejorar las instituciones y no en cómo responder a la próxima emergencia".

¿Cómo se vincula esta reforma con el contexto económico actual? La titular del Fondo destacó que Argentina ya ha mostrado "una notable estabilización", ya que lleva dos años consecutivos de superávit fiscal primario y una inflación que ronda el 30% interanual, tras haber superado el 200%. En este escenario, "el Banco Central está reconstituyendo las reservas internacionales".

Sin embargo, Georgieva advierte que la estabilización es solo la primera etapa. La reforma de la carta orgánica del Banco Central, junto con "un marco de responsabilidad fiscal duradero, con normas claras e instituciones sólidas, puede ayudar a los futuros gobiernos a preservar los logros conseguidos a base de tanto esfuerzo".