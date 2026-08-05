Argentina y China renovaron el swap por US$20.000 millones y extendieron el plazo a 5 años

El Banco Central y el Banco Popular de China acordaron una nueva renovación del swap de monedas por RMB 130.000 millones, equivalentes a unos US$19.000 millones. La principal novedad es que el vencimiento pasó de tres a cinco años, lo que le otorga mayor previsibilidad al instrumento.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco de la República Popular de China (PBoC) renovaron este miércoles el acuerdo bilateral de swap de monedas por 130.000 millones de yuanes (RMB), equivalentes a aproximadamente US$20.000 millones.

La principal diferencia respecto de las renovaciones anteriores es que el plazo de vencimiento se amplió de tres a cinco años, un cambio que busca otorgar mayor previsibilidad a una herramienta financiera que ambos bancos centrales mantienen vigente desde 2009.

Además, el tramo activado por RMB 35.000 millones (unos US$5.000 millones), puesto en marcha a comienzos de 2023 para respaldar la estabilidad financiera y el comercio bilateral, continuará vigente.

Qué cambia con la nueva renovación del swap El acuerdo no modifica el monto total disponible, que se mantiene en RMB 130.000 millones, pero sí extiende el horizonte temporal del instrumento.

Según la información oficial, el nuevo esquema establece: