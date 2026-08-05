Con una inversión de hasta US$ 168 millones, la minera más grande del mundo llega a Mendoza

La minería de Mendoza sumó un nuevo respaldo internacional. La canadiense Kobrea Exploration anunció un acuerdo estratégico con BHP Metals Exploration, la división exploratoria de una de las compañías mineras más grandes del mundo, para avanzar en la exploración de los proyectos de cobre que la firma posee en el Distrito Minero Malargüe Occidental (DMMO) .

El convenio marca un nuevo paso en la consolidación del distrito como uno de los principales polos de exploración cuprífera del país y podría derivar en inversiones de hasta US$ 168 millones si se desarrollan los cuatro proyectos contemplados en el acuerdo.

El entendimiento contempla una primera etapa de dos años dedicada a la exploración generativa, durante la cual BHP realizará un pago inicial de US$ 3 millones a Kobrea y financiará un programa de exploración por un mínimo de US$ 5 millones .

Durante ese período, la multinacional podrá seleccionar hasta cuatro proyectos dentro de la cartera de Kobrea para avanzar hacia una fase de desarrollo más profunda.

En cada uno de esos proyectos, BHP tendrá la opción de adquirir una participación del 75% mediante el financiamiento íntegro de un mínimo de US$ 40 millones en trabajos de exploración durante ocho años. De concretarse esa opción en los cuatro proyectos, la inversión comprometida ascendería a US$ 168 millones , entre el pago inicial y las distintas etapas exploratorias.

Malargüe, en el radar global

La alianza refuerza el creciente interés de las grandes compañías internacionales por el potencial geológico del sur mendocino. Kobrea controla derechos sobre siete proyectos que abarcan más de 733 kilómetros cuadrados dentro del Distrito Minero Malargüe Occidental, una zona considerada altamente prospectiva para depósitos de cobre tipo pórfido, uno de los modelos geológicos más buscados por la industria debido a su capacidad para albergar yacimientos de gran escala.

Según informó la empresa, en esos proyectos ya fueron identificados numerosos objetivos de exploración con evidencias de alteración hidrotermal, anomalías geoquímicas de cobre, oro y molibdeno, vetas de cuarzo, brechas hidrotermales e intrusiones porfídicas del Mioceno, características típicas de grandes sistemas mineralizados.

Cómo funcionará la alianza

Durante los primeros dos años será Kobrea quien mantenga la operación de los trabajos de exploración. Finalizada esa etapa, BHP tendrá la posibilidad de asumir el rol de operador en aquellos proyectos que decida desarrollar.

Además, las actividades estarán supervisadas por un comité de gestión integrado por representantes de ambas compañías, mientras que, una vez cumplidas las condiciones para ejercer la opción de inversión, se conformarán empresas conjuntas con una participación del 75% para BHP y del 25% para Kobrea.

Este esquema permite a la firma canadiense mantener una participación relevante en eventuales descubrimientos, al tiempo que incorpora la capacidad técnica y financiera de una de las mayores mineras del planeta.

Un espaldarazo para Mendoza

Para James Hedalen, director ejecutivo de Kobrea Exploration, el acuerdo representa un punto de inflexión para la compañía. "Esta alianza con BHP Metals Exploration representa un hito transformador para Kobrea y demuestra la confianza en los proyectos de cobre de Western Malargüe y en el trabajo que nuestro equipo técnico ha realizado hasta la fecha", afirmó.

El ejecutivo destacó que la empresa logró consolidar un paquete de propiedades "a escala distrital" con múltiples objetivos de cobre porfídico y consideró que la incorporación de BHP aportará experiencia técnica, estándares internacionales y capacidad financiera para acelerar la evaluación del potencial del distrito.

El interés por el cobre

El desembarco de BHP en Malargüe no es un dato menor. La compañía es actualmente el mayor productor de cobre del mundo y, a través de su división BHP Metals Exploration, busca identificar nuevos proyectos capaces de sostener el crecimiento de su negocio en un contexto de creciente demanda global del metal, impulsada por la transición energética, la electrificación del transporte y el desarrollo de infraestructura.

La decisión de asociarse con Kobrea también representa un nuevo voto de confianza para el potencial geológico de Mendoza, que en los últimos años comenzó a captar el interés de empresas internacionales tras la puesta en marcha del Distrito Minero Malargüe Occidental y el avance de distintos proyectos de exploración en el departamento sureño.