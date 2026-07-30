La inversión volvió a caer en junio y acumula un retroceso de 7,6% en el primer semestre

La inversión en Argentina continuó con una tendencia negativa durante junio. El dato de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) , elaborada por OJF (Orlando J. Ferreres & Asociados), registró una caída interanual de 6,2% en términos de volumen físico y acumuló una baja de 7,6% durante el primer semestre de 2026.

El informe estimó una inversión de US$ 7.464 millones a precios corrientes durante junio, equivalente al 17,2% del PBI (Producto Bruto Interno) en la medición desestacionalizada.

El mayor impacto negativo provino de la inversión en maquinaria y equipos, que retrocedió 11,2% frente a junio de 2025. Los equipos de producción nacional mostraron una contracción de 9,5%, mientras que los bienes importados descendieron 12,7%. En el acumulado del primer semestre, este segmento exhibió una caída de 12,2%.

La construcción, en tanto, registró un incremento interanual de 0,4% en junio, aunque el balance de los primeros seis meses del año continuó en terreno negativo, con una disminución acumulada de 1,7%.

La participación de la inversión sobre el Producto Bruto Interno también permaneció por debajo de los niveles del año anterior. Durante el segundo trimestre representó el 17,9% del PBI y en junio descendió al 17,2%.

Los datos del estudio muestran que la inversión no logró revertir la tendencia descendente iniciada a comienzos del año. En el primer trimestre la contracción alcanzó 7,3% interanual y en el segundo se amplió a 7,9%. En la comparación con mayo, la serie desestacionalizada registró una baja de 0,4%, lo que reflejó la continuidad de un nivel de inversión reducido.

A precios corrientes, la inversión total mostró una variación interanual de -0,6%. Sin embargo, el desempeño sectorial resultó dispar. La inversión en construcción aumentó 6,6%, mientras que la destinada a equipos de producción cayó 10,8%, con descensos de 14,3% en los bienes nacionales y de 8,1% en los importados.

El informe sostiene que la inversión continúa en niveles bajos y que todavía no existen elementos suficientes para anticipar un cambio de tendencia. Aunque algunos indicadores vinculados con la construcción y los patentamientos de vehículos comerciales pesados exhibieron una evolución favorable durante junio, la consultora considera que una recuperación dependerá de una mejora gradual de la actividad.

En ese escenario, Orlando J. Ferreres & Asociados identifica a los proyectos anunciados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como el principal factor con capacidad para modificar el panorama de la inversión. No obstante, advierte que los plazos de ejecución permanecen sujetos a definiciones empresariales, por lo que el impacto de esas iniciativas sobre la inversión agregada todavía resulta incierto.