Holcim inaugura su primera planta de aditivos en Córdoba y avanza en la integración vertical del negocio

Holcim Argentina , anunció la inauguración de su primera planta de aditivos así como el lanzamiento oficial de ADI, su nueva unidad de negocio especializada. Líder en soluciones sostenibles para la construcción la compañía se posiciona sí como la primera en el mercado argentino en brindar soluciones integrales para el sector.

Con una inversión estratégica de más de 1,2 millones de dólares y una capacidad instalada superior a los 7 millones de litros anuales, la operación marca un punto de inflexión en la estrategia NextGen Growth 2030 de Holcim Argentina . En octubre de 2025 la empresa había inaugurado una nueva planta de hormigón en Campana, provincia de Buenos Aires, con una inversión cercana al millón de dólares.

Así, con ADI Holcim se consolida como el primer actor del mercado argentino en integrar el proceso de producción, combinando cemento , hormigón, premoldeados, agregados y aditivos . "Esta integración fortalece el ecosistema de soluciones de la compañía y, en sinergia con la red +Aliados, potencia la productividad y eficiencia en cada obra", afirman fuentes de la compañía.

La nueva planta de Holcim incorpora tecnología de última generación para automatizar los procesos de dosificación, mezclado y reacción química, garantizando calidad, consistencia y eficiencia en cada producción.

Desde allí se desarrollarán soluciones orientadas a optimizar el desempeño de los materiales y los procesos constructivos, entre las que se destacan ADI Prime Cem, ADI Prime Air, ADI Edge y ADI Smart Fast, diseñadas para responder a las necesidades de los segmentos de cemento , hormigón elaborado y prefabricados, precisaron.

“Esta operación potencia nuestra estrategia de diversificación para ofrecer soluciones integradas, innovadoras y eficientes. Los aditivos optimizan los procesos productivos, el desempeño en obra y la sostenibilidad, permitiéndonos acompañar a nuestros clientes con una propuesta de valor robustecida que impulsa una construcción más productiva”, destacó Pablo Bittar, CEO de Holcim Argentina.

Holcim Argentina opera en el país desde hace 95 años, siendo líder en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Cuenta con más de 1.500 colaboradores y opera en los negocios de cemento, hormigón, agregados pétreos, soluciones y productos a través de marcas: Tector, Tensolite, Quimexur y ADI.

Tiene cuatro plantas de cemento en el país, que se levantan en provincias de Córdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires, además de plantas fijas y móviles de hormigón elaborado en Buenos Aires tras la adquisición de Horcrisa. En paralelo, Holcim opera con Geocycle, líder global en soluciones circulares para la gestión de residuos, y con más de 600 puntos de venta Disensa, la red de corralones más grande del país.

Proyección 2030

La inauguración de la planta de aditivos es parte de su estrategia de negocios NextGen Growth 2030 y supone un nuevo paso en la evolución de la compañía hacia un ecosistema de soluciones para la construcción.

Estimaciones de la firma destacan que la capacidad de producción anual representaría un volumen que podría optimizar el cemento necesario para la construcción de hasta 500.000 viviendas, lo que tendría un impacto positivo de la inversión en la eficiencia constructiva.

Siguiendo la visión global de Holcim, las operaciones en la planta de aditivos amplían la oferta para el sector y fortalecen la integración entre sus distintas unidades de negocios, mejorando el desempeño de las obras y la eficiencia de sus clientes.