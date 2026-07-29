El Tesoro fortalece su estrategia: captó más de US$300 millones y logró una renovación del 144% en pesos

La Secretaría de Finanzas obtuvo un sólido respaldo del mercado al adjudicar US$309,18 millones a través del Bonar 2029 y alcanzar una tasa de refinanciación de deuda en moneda local del 144%, superando ampliamente los compromisos inmediatos.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, anunció los resultados de su más reciente licitación de instrumentos del Tesoro Nacional. La operación, que incluyó títulos en pesos, activos vinculados al dólar (dólar linked) y bonos de integración exclusiva en moneda estadounidense, mostró una alta participación de los inversores con un total de 6.098 ofertas recibidas entre todas las opciones.

En el segmento de moneda extranjera, el foco estuvo puesto en la reapertura del Bonar 2029 (AO29). El Gobierno recibió ofertas por un valor efectivo de US$347,53 millones, de los cuales finalmente adjudicó US$309,18 millones. Este título de deuda se colocó a un precio de corte de US$945,00 por cada VNO 1.000, rindiendo una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 8,33%.

Por otro lado, la estrategia en moneda local permitió al Gobierno renovar el 144% de los vencimientos de deuda en pesos. En total, para los instrumentos en pesos y dólar linked, se adjudicó un valor efectivo de $12,21 billones, tras recibir una demanda que alcanzó los $13,98 billones. Entre los títulos destacados se encontró una nueva Letra del Tesoro capitalizable (Lecap) con vencimiento en octubre de 2026, que cortó con una tasa efectiva mensual del 2,05%.