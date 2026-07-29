El Tesoro fortalece su estrategia: captó más de US$300 millones y logró una renovación del 144% en pesos
La Secretaría de Finanzas obtuvo un sólido respaldo del mercado al adjudicar US$309,18 millones a través del Bonar 2029 y alcanzar una tasa de refinanciación de deuda en moneda local del 144%, superando ampliamente los compromisos inmediatos.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, anunció los resultados de su más reciente licitación de instrumentos del Tesoro Nacional. La operación, que incluyó títulos en pesos, activos vinculados al dólar (dólar linked) y bonos de integración exclusiva en moneda estadounidense, mostró una alta participación de los inversores con un total de 6.098 ofertas recibidas entre todas las opciones.
En el segmento de moneda extranjera, el foco estuvo puesto en la reapertura del Bonar 2029 (AO29). El Gobierno recibió ofertas por un valor efectivo de US$347,53 millones, de los cuales finalmente adjudicó US$309,18 millones. Este título de deuda se colocó a un precio de corte de US$945,00 por cada VNO 1.000, rindiendo una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 8,33%.
Por otro lado, la estrategia en moneda local permitió al Gobierno renovar el 144% de los vencimientos de deuda en pesos. En total, para los instrumentos en pesos y dólar linked, se adjudicó un valor efectivo de $12,21 billones, tras recibir una demanda que alcanzó los $13,98 billones. Entre los títulos destacados se encontró una nueva Letra del Tesoro capitalizable (Lecap) con vencimiento en octubre de 2026, que cortó con una tasa efectiva mensual del 2,05%.
Las claves de la licitación de este miércoles 29 de julio
- ¿Cuánto dinero colocó el Gobierno en bonos en dólares? El Tesoro Nacional adjudicó un valor efectivo de US$309,18 millones en el bono BONAR 2029 (AO29).
- ¿Cuál fue el resultado de la licitación en pesos? Se adjudicaron $12,21 billones en valor efectivo, logrando cubrir la totalidad de los vencimientos y obteniendo un financiamiento extra, con una tasa de renovación del 144%.
- ¿Qué instrumentos se ofrecieron en moneda local? La oferta incluyó una Letra del Tesoro (Lecap) con vencimiento el 16 de octubre de 2026, un Bono Dual (CER/TAMAR) con vencimiento en diciembre de 2028 y dos Letras Dólar Linked con vencimientos en septiembre de 2026 y enero de 2027.
- ¿Habrá una nueva oportunidad para invertir en el bono en dólares? Sí, la Secretaría de Finanzas anunció una segunda vuelta para el BONAR 2029 que se llevará a cabo el jueves 30 de julio de 2026. En esta instancia se podrán colocar hasta VNO US$150 millones adicionales al mismo precio de corte de la licitación original.
- ¿Qué tasas de interés convalidó el mercado? Para el bono en dólares (AO29), la tasa nominal anual (TNA) fue del 8,02%. En tanto, la Lecap en pesos a tasa fija registró una TIREA del 27,57%.