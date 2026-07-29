El precio del barril de petróleo se dispara 7%, mientras la guerra empieza a extenderse en Medio Oriente

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte, la referencia global en materia de hidrocarburos, se ubica este miércoles en US$ 87,90 el barril, subiendo 7,09% en la rueda al calor de las noticias que llegan de Medio Oriente. A la tensión en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz se suman ahora acciones bélicas contra grupos rebeldes en Irak.

Los ataques combinados de fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudita en territorio iraquí contra grupos que apoyan al régimen de Irán volvió a tensionar el panorama y amenaza con extender el conflicto a la región. El impacto en los precios del petróleo, resulta así previsible en un clima de incertidumbre, con impacto en la economía global.

En paralelo, otro driver de los precios es la fuerte baja de las reservas de petróleo de Estados Unidos, sumado a que en medio de la tregua en la guerra de Irán, que el lunes había derivado en una baja del crudo, ahora la interceptación de una nueva andanada de misiles balísticos de Irán dirigidos contra fuerzas de EE.UU. generó la preocupación de que la tregua pudiera ser efímera.

Los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) del Golfo de México y referencia en Estados Unidos y gran parte de América Latina, cotiza este mediodía a US$ 84,51, una suba de 6,62% en la jornada.

En este contexto, los riesgos en Oriente Medio y las derivaciones que pudiera tener un agravamiento del conflicto en la normal comercialización de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz siguen siendo un foco de atención de los analistas.

"Los últimos avances se produjeron después de que Estados Unidos y Arabia Saudita llevaran a cabo ataques contra grupos respaldados por Irán en Irak, a los que acusan de los recientes ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes. Teherán rechazó las acusaciones, advirtiendo que vincular a Irán con los ataques representaba un 'grave error de cálculo'", señala un reporte del portal especializado Investing.com.

Los ataques en territorio iraquí tuvieron lugar tras la interceptación de varios misiles balísticos iraníes por parte del ejército de Estados Unidos, dirigidos contra fuerzas estadounidenses en la región. Esto incrementó los temores de que la reciente tregua en la guerra pudiera romperse rápidamente".

Mercados expectantes

"Los mercados se habían mostrado optimistas ante la posibilidad de que la diplomacia avanzara tras la reunión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington", destaca Investing.

Luego, Trump señaló que había una buena probabilidad de que las conversaciones con Irán progresaran, pero Irán ha negado que esté buscando negociaciones o un alto el fuego.