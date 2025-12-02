El Gobierno de Mendoza oficializó un acuerdo de cooperación con Holcim Argentina
El Gobierno de Mendoza formalizó la aprobación de un convenio marco con Holcim Argentina, orientado al desarrollo de proyectos conjuntos, transferencia de conocimientos y actividades científico-tecnológicas.
El Gobierno de Mendoza oficializó este martes, a través del Decreto Nº 2538, la aprobación del convenio marco entre el Ministerio de Energía y Ambiente y Holcim Argentina S.A., un entendimiento que establece lineamientos de cooperación para desarrollar actividades técnicas, científicas y culturales en beneficio de ambas partes.
El acuerdo fue firmado por la ministra Jimena Latorre y representantes de la compañía —Florencia Martin y María Sol Arce— y sienta las bases para coordinar acciones vinculadas a extensión de conocimiento, prestaciones de servicios, generación de proyectos mancomunados y transferencia tecnológica.
Según el decreto, el objetivo central es aunar esfuerzos y planificar iniciativas conjuntas, un esquema que permitirá avanzar en proyectos integrados dentro del marco normativo del Ministerio de Energía y Ambiente.
Con la publicación en el Boletín Oficial, el convenio quedó plenamente vigente y su contenido completo puede consultarse mediante los anexos disponibles en la edición digital del organismo provincial.
El decreto publicado en el Boletín Oficial