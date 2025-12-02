El Gobierno nacional modernizará 13 aeropuertos en el país y dos de las obras serán en Mendoza

La Jefatura de Gabinete anunció un programa federal de obras para renovar trece aeropuertos de once provincias.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó este lunes que el Gobierno nacional ejecutará obras de modernización en trece aeropuertos pertenecientes a once provincias. Las intervenciones contemplan la construcción o remodelación de terminales, mejoras en las pistas de aterrizaje, ampliación de salas de preembarque, renovación de sistemas de balizamiento y otras tareas destinadas a optimizar la operación aeroportuaria.

Los aeropuertos incluidos en este nuevo tramo del plan son: Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael. Estas obras forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y mejorar la conectividad aérea del país.

Durante este año ya se completaron más de diez trabajos en San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza, con una inversión que alcanzó los 156 millones de dólares.

Obras previstas por el Gobierno Nacional El programa incluye intervenciones estratégicas para acompañar la reactivación del sector aerocomercial en el marco de la política de Cielos Abiertos impulsada por la administración de Javier Milei. Según el Gobierno, la apertura del mercado permitió la llegada de nuevos operadores, más rutas disponibles y una mayor competencia, tanto en Buenos Aires como en el interior.