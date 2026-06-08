Pablo Toviggino fracasó en su intento de apartar al juez de la causa que lo investiga junto a "Chiqui" Tapia

En un fallo unipersonal, el camarista Roberto Hornos confirmó al juez federal Diego Amarante en la causa por retención indebida de 19.000 millones de pesos en aportes al rechazar el pedido de recusación presentado por el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Pablo Ariel Toviggino .

Hornos descartó los argumentos planteados por la defensa de Toviggino y ratificó la continuidad del magistrado al frente de la causa. El pedido había sido acompañado por las defensas de Gustavo Roberto Lorenzo y Cristian Ariel Malaspina, también involucrados en el expediente principal, quienes justificaban su apartamiento por entender que existían circunstancias que comprometían la imparcialidad de Amarante.

Los abogados de Toviggino aludieron a una publicación periodística que afirmaba que el magistrado Amarante habría alentado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a formular nuevas denuncias en su contra y contra dirigentes de la AFA para agravar su situación procesal y la del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia .

En ese sentido, también cuestionó la intervención del juez en la ampliación de denuncia presentada por el organismo por presunta evasión de 300 millones de pesos en impuestos mediante facturación apócrifa. Para los defensores de Pablo Toviggino , ese expediente debió haber sido sorteado y radicado en otro juzgado.

Sin embargo, la Cámara concluyó que ninguno de esos elementos permite acreditar la existencia de una enemistad manifiesta ni una pérdida de imparcialidad. Sobre el artículo periodístico, el juez Hornos remarcó que no se revela “la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, una animosidad o una aversión del magistrado”, pues la información periodística invocada carece de respaldo probatorio dentro del expediente y que no se aportó ningún elemento objetivo que permitiera corroborar los hechos.

Sobre la ampliación de denuncia, el camarista respaldó la decisión del juez Diego Amarante tras considerar que la decisión de dar intervención a la fiscalía ante la presentación de ARCA no demuestra parcialidad alguna. Incluso advirtió que, aun si pudiera discutirse la corrección procesal de ese trámite, las partes cuentan con recursos específicos para cuestionarlo y que la recusación no puede utilizarse como mecanismo para desplazar al juez natural de la causa.

A finales de mayo pasado, el magistrado ratificó la continuidad de esa investigación al rechazar un planteo de nulidad impulsado por el secretario general de la AFA, Christian Malaspina, Tapia y Toviggino.

En su fallo, Amarante explicó que solo se limitó a recibir la denuncia y remitirla a la fiscalía para que evaluara si la impulsaba o no, sin que ello implicara una decisión sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, Amarante consideró que los nuevos hechos presentan “puntos de contacto” con la investigación principal, pues involucran a la misma entidad, a varios de los mismos dirigentes y a presuntas infracciones tributarias ocurridas en períodos coincidentes.

“Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y otros exdirectivos fueron procesados en marzo con embargos millonarios por presuntas maniobras vinculadas a la retención y omisión de depósito de impuestos y aportes de la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Para la justicia, los dirigentes habrían intervenido en decisiones que permitieron postergar obligaciones fiscales y previsionales mientras la entidad disponía de fondos suficientes para afrontarlas.