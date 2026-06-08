En medio del conflicto en Medio Oriente, Javier Milei reactiva esta semana sus gestos a Israel

En el marco del recrudecimiento de la disputa, el presidente encabezará un acto en el Palacio Libertad y se reunirá con un ex militar que fue rehén en Gaza.

En días que recrudeció el conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente Javier Milei prevé nuevas señales de apoyo a Israel y encabezará a partir de este lunes una serie de actos públicos diseñados para reforzar los lazos geopolíticos y afianza el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.

La actividad presidencial comenzará formalmente este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad, donde el mandatario liderará el "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson. Será uno de los oradores principales del encuentro. Milei mantiene una marcada relación espiritual con esta corriente y visitó su tumba en Nueva York tras asumir la presidencia.

En el mismo acto expondrá Yosef Chaim Ohana, un exmilitar israelí que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza.

Por su parte, el mandatario, que visitó Israel en abril, recibirá el martes a las 10 en audiencia privada a Ohana, en una fuerte señal de respaldo a la posición de Israel. Hacia el mediodía, a las 12:00, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con las delegaciones argentinas que viajarán a los próximos Juegos Macabeos, el tradicional evento multideportivo internacional que reúne cada cuatro años a la comunidad judía en territorio israelí.

Hace dos semanas, el primer ministro israelí, Benjamín Netantahu, envió un video con elogios a Milei, en el marco de los actos por el 25 de mayo. "Argentina está alcanzando nuevas alturas bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, está rompiendo todas las reglas de la gravedad económica, elevándose de una manera que está siendo admirada por todo el mundo", dijo.