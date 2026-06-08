En medio del último adiós al Indio Solari, un famoso conductor apuntó contra Javier Milei: "Perdió por paliza"

La multitudinaria despedida al Indio Solari no solo dejó imágenes de profunda tristeza y devoción popular, sino que también abrió un fuerte debate sobre la reacción del Gobierno nacional ante la muerte de uno de los máximos exponentes de la cultura argentina. En este contexto, el periodista Rolando Graña realizó un contundente editorial donde apuntó directamente contra el presidente Javier Milei.

Según Graña , la masiva movilización de los últimos días representa un duro revés para la gestión libertaria. El conductor argumentó que es estrictamente necesario hacer una interpretación política del fenómeno, asegurando sin tapujos que "al menos esta semana, Milei en la calle perdió por paliza".

En su análisis, el periodista vinculó dos grandes focos de concentración masiva que marcaron la agenda y que, según su visión, incomodaron al oficialismo. Por un lado, destacó la reciente marcha por el Ni Una Menos, señalando que es un movimiento que le molesta al Gobierno frente a la estadística que proyecta más femicidios en este semestre y en el contexto de los recortes presupuestarios a las áreas vinculadas a las políticas de género, lo que definió como un capítulo más de la "batalla cultural". Por el otro, sumó las convocatorias para homenajear al Indio Solari, presumiendo que buena parte de esa multitud no comulga con las ideas del jefe de Estado.

El punto más álgido del editorial se centró en la respuesta institucional ante el fallecimiento del músico. Graña remarcó la evidente "incomodidad" de la administración nacional, subrayando en primer lugar el sugestivo silencio de Javier Milei en sus redes sociales, un espacio donde el mandatario suele opinar sobre todos los temas en tiempo real.

Además, el periodista criticó con dureza las idas y vueltas respecto a la sede para la despedida del artista. Según relató, existió una negativa contundente del Gobierno para ceder el Congreso de la Nación como sede del velatorio popular. Sin embargo, al notar que no podían enfrentarse a semejante marea de gente, el oficialismo intentó acercar posiciones. A través de gestiones del vocero presidencial Manuel Adorni, se comunicaron con el entorno de Solari para ofrecer Tecnópolis como una solución intermedia.

"Fue un papelón del Gobierno, que se negó a ceder una instalación pública del Estado Nacional para que se velara al Indio Solari, y finalmente se lo está velando en un lugar municipal de Avellaneda", sentenció Graña, definiendo la situación con una sola palabra: incomodidad.