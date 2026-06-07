Contrarreloj en la Rosada: pretenden publicar el demorado patrimonio de Adorni en pleno inicio del Mundial

Mientras el Gobierno de Javier Milei asegura que los números patrimoniales del actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni serán presentados antes de la reunión de la mesa política del jueves, crecen las expectativas por una declaración jurada que la Rosada necesita para calmar los cuestionamientos internos y externos. La demorada presentación ocurriría con el Mundial de Fútbol ya iniciado y días antes de una prevista indagatoria judicial.

A pesar de que en las últimas semanas el nombre del exvocero quedó relegado de las primeras planas debido a los fuertes roces internos entre Martín Menem, Luis Caputo, Patricia Bullrich y los hermanos Milei , la situación patrimonial del Jefe de Gabinete continúa generando una fuerte presión sobre el Ejecutivo.

Ocurre exactamente un mes después de que el propio presidente Javier Milei afirmara públicamente que su funcionario “tiene todos los papeles listos” . Sin embargo, hasta la fecha no se ha conocido información concreta sobre su patrimonio y la fecha límite formal es el próximo 31 de julio. El oficialismo espera que los datos salgan a la luz esta semana, en coincidencia con el furor por el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol, una ventana temporal que podría amortiguar el impacto de las cifras. Sin embargo, en el horizonte de Adorni se prevé también una indagatoria judicial.

Tras la estruendosa sesión en el Senado, el Gobierno volvió a convocar a una reunión de la mesa política para este jueves en la Casa Rosada , con el objetivo de actualizar las gestiones e impulsar la ambiciosa agenda legislativa del Ejecutivo.

El cónclave, que paradójicamente será encabezado por el propio Manuel Adorni, contará con la participación habitual de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara Alta. Bullrich viene de protagonizar un tenso momento político con el entorno presidencial tras pronunciarse de manera pública sobre el pliego de la doctora María Verónica Michelli.

La ambiciosa hoja de ruta legislativa para junio en el Congreso

zona fría diputados El Gobierno recibió el guiño de Diputados y avanza con el recorte de subsidios. Prensa Diputados

Más allá de las urgencias por los papeles del Jefe de Gabinete, el oficialismo busca retomar la iniciativa en el Poder Legislativo con sesiones clave en ambas cámaras:

El Senado y la negociación con gobernadores

El oficialismo espera avanzar con una nueva sesión en la Cámara Alta durante el mes de junio. En el temario figuran dos proyectos de peso que ya cuentan con media sanción: la Ley Hojarasca y las modificaciones al régimen de Zonas Frías.

Además, se busca impulsar la reforma electoral, un terreno donde todavía se mantiene la puja sobre si se incluirá la eliminación total de las PASO o si se optará por un formato de primarias optativas. Para destrabar estos tres ejes, se prevén reuniones clave con mandatarios provinciales, replicando la estrategia del ministro del Interior, Diego Santilli, en su reciente cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Diputados: "Súper RIGI" y fondos buitre

Por su parte, la Cámara de Diputados se prepara para sesionar el próximo 24 de junio. El debate incluirá temas de alta sensibilidad económica y política: