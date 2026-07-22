La UCR evitó el juicio político contra Hebe Casado: "Defendemos la institucionalidad"

La defensa a Hebe Casado se dio de manera concreta por parte de todo el Frente Cambia Mendoza (CM), que conjuga a la Unión Cívica Radical (UCR), junto a sectores del PRO; más el oficialismo nacional con La Libertad Avanza (LLA). En tanto, sectores como el Partido Justicialista, el kirchnerismo y Encuentro Mendocino (peronistas y ex La Unión Mendocina) votaron en contra.

En total, hubo 33 votos que rechazaron la solicitud de Juicio Político; mientras que 11 diputados votaron para avanzar con el proceso y hubo tres ausentes.

Desde el oficialismo, quien salió a defender la decisión de no avanzar con el Juicio Político a la Vicegobernadora fue el diputado radical César Cattáneo, quien indicó que la postura tuvo el objetivo de "defender la institucionalidad de Mendoza y de traer una cuota de sentido común para lo que hacemos en la Cámara".

Cattáneo le restó importancia a los dichos de la vicegobernadora, más allá de deslizar que tuvo una frase "desafortunada", al indicar que, con la carta que envió el gobernador Alfredo Cornejo al embajador francés, Romain Nadal, ya bastaba para dar fin a la polémica.

"Las instituciones de la provincia ya actuaron por las vías que corresponden. Cornejo fijó postura sobre la posición oficial de la provincia con Francia, que trasciende cualquier gestión de gobierno. Esa intervención fue clara y suficiente para resguardar los vínculos de la provincia", planteó.

Y agregó: "Si transformamos a la Legislatura en un tribunal encargado de juzgar y evaluar declaraciones o frases, que pueden ser en muchos casos desafortunadas, dejaríamos de cumplir la función por la que nos eligieron, que es la de legislar".

Por otro lado, decidió tomar otras "frases desafortunadas" de expresidentes del peronismo, en afán de comparar las declaraciones de Casado con el resto. De esta forma, recordó cuando Cristina Fernández de Kirchner "en cadena nacional acusó a un abuelito de 'amarrete' por querer regalarle 100 dólares a su nieto en momento del cepo; acusó a los docentes de trabajar 4 horas y tener 3 meses de vacaciones; y también cuando dijo que la diabetes era una enfermedad de ricos".

Además, tomó el ejemplo del expresidente Alberto Fernández "cuando dijo que nosotros bajamos de los barcos y que los brasileños salieron de la selva".

"Díganme si todas esas expresiones son acertadas o desacertadas. La responsabilidad democrática consiste en saber distinguir entre el debate político y el funcionamiento de las instituciones", agregó Cattáneo.

Por último, señaló que "los mendocinos esperan que legislemos sobre los problemas que tiene la sociedad, que es lo que venimos haciendo. Por respeto a las instituciones, por responsabilidad política y porque los canales formales ya dieron las respuestas adecuadas, el voto de nuestro bloque será negativo".