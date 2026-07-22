Chiqui Tapia volvió sin la Copa y con 3 cuentas pendientes: las causas que lo esperan y el nuevo golpe del FBI

Claudio “Chiqui” Tapia regresó al país con tres investigaciones abiertas. Pasada la euforia mundialista, el FBI agregó un poroto al frasco en relación a los negocios internacionales de la AFA y la empresa TourProdEnter LLC: en ese marco, el presidente de la Asociación de Futbol Argentino quedó demorado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en el vuelo de Aerolíneas Argentinas de regreso al país.

Tras dos horas y cuarto de demora, varios teléfonos, computadoras y dispositivos electrónicos incautados, Tapia regresó a la Argentina . Sin embargo, tendrá que volver a tierras estadounidenses para declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida. El requerimiento incluye información sobre la empresa que administra contratos comerciales, patrocinios, partidos amistosos y derechos de televisión fuera del país, además de sus comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

La situación ahora excede el maniobrar de la Justicia nacional , más allá de que el dirigente debe pedir permiso cada vez que pretende salir de la Argentina porque desde la justicia se rechazó una autorización general de viajes sin destinos ni agenda detallada.

Volviendo a tierras patrias, la primera cuenta pendiente del “Chiqui” Tapia parte de una acusación relacionada con que la AFA , presuntamente, habría retenido impuestos y aportes de sus empleados sin depositarlos dentro de los plazos correspondientes. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) calculó que el monto involucrado superaría los $19.000 millones . El juez en lo Penal Económico Diego Amarante procesó sin prisión preventiva a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, dejando la medida confirmada con posible elevación a juicio oral.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio consideraron acreditados 34 hechos relacionados con tributos y otros 17 ligados a los recursos de la seguridad social . Por lo que Tapia sostuvo que la entidad no cometió ningún delito porque una resolución del Ministerio de Economía suspendía las ejecuciones fiscales durante ese período. Además, la investigación incorporó el supuesto uso de 24 proveedores falsos o sin capacidad operativa para emitir facturas por más de $289 millones. La Justicia analiza ahora si esas operaciones formaron parte de una asociación ilícita fiscal.

La segunda causa en cuestión -que está pendiente de recibir una resolución respecto a qué fuero continuará con el proceso judicial- está relacionada con una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, y autos de alta gama.

Si bien la propiedad involucrada figura a nombre del monotributista Nicolás Pantano y de la jubilada Ana Lucía Conte, una denuncia la vinculó con Pablo Toviggino. Respecto a los vehículos, la justicia planteó una presunta conexión entre los autos secuestrados y las cuentas de la AFA, dado que una tarjeta American Express de Pantano pagaba el PASE de varios vehículos, pero habría pertenecido a una cuenta corporativa con domicilio en Viamonte 1366, sede histórica de la asociación.

El argentino que más desea ser campeón del mundo este domingo. Santiago Filipuzzi / La Nación

De regreso al marco internacional

La tercera causa completa el mapa judicial donde el universo Tapia se relaciona con la empresa TourProdEnter. En resumen: las autoridades estadounidenses intentan identificar si alguna de las transferencias -detalladas a continuación- puede encuadrarse como fraude bancario o lavado de activos.

Los movimientos económicos involucrados tienen que ver con la empresa TourProdEnter, la cual fue elegida para cobrar los contratos internacionales de la AFA y quedó a cargo de ingresos provenientes de distintos mercados. Erica Gillette, esposa de Javier Faroni, figura como titular de la compañía registrada en Florida. Los registros muestran movimientos mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.

Una cuenta de PNC Bank recibió US$13.554.200,64 en menos de un año desde empresas relacionadas con negocios de la AFA en Asia, Europa y Medio Oriente. Los extractos revelaron que parte del dinero permanecía entre 24 y 72 horas antes de salir hacia otros destinos. Entre las operaciones se registraron pagos por vuelos privados, logística, combustible, transporte, consultorías y organización de eventos, además de US$3.171.800 enviados a sociedades de dudosa actividad comercial.

La documentación bancaria sumó transferencias cercanas a US$500.000 hacia dos empresas que estarían vinculadas con Toviggino, además de un pago a María Florencia Sartirana, extesorera de la AFA y actual pareja del dirigente.