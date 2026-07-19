El tuit de Claudio "Chiqui" Tapia tras la final perdida ante España

El presidente de la AFA posteó un mensaje para la Selección argentina tras la derrota frente a España en la final del mundial.

"De pie, Argentina, con la cabeza en alto. Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar". Con ese mensaje, Claudio "Chiqui" Tapia respaldó públicamente a la Selección argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. El presidente de la AFA eligió destacar la entrega del plantel.

De pie, Argentina, con la cabeza en alto. Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar.



Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente. pic.twitter.com/TeiarGWWpy — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 19, 2026 Chiqui Tapia y la delegación argentina en la final Tapia estuvo presente en la ceremonia de premiación disputada en el MetLife Stadium, donde acompañó a la delegación argentina durante la entrega de las medallas de plata. El titular de la AFA compartió el palco de autoridades junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a representantes de la organización del Mundial.

En otro tramo de su publicación, el dirigente expresó: "Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente", en un nuevo reconocimiento al trabajo realizado por la delegación argentina durante la Copa del Mundo, más allá del resultado de la final.