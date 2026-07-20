El motivo por el que Argentina jugará las Eliminatorias para el Mundial 2030, aunque ya está clasificada

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 marcó el cierre de un ciclo para la Selección argentina , que ahora comenzará a enfocarse en el próximo gran objetivo: la Copa del Mundo de 2030. Aunque la Albiceleste ya tiene asegurada su participación en el certamen, igualmente deberá afrontar las Eliminatorias de Conmebol .

Argentina obtuvo su clasificación de manera automática porque será uno de los países que albergarán el torneo. El Mundial 2030 tendrá como sedes principales a España, Marruecos y Portugal, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un partido cada uno como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930.

Sin embargo, esa clasificación directa no significa que el seleccionado quede exento de la actividad oficial. La Conmebol ya trabaja en el formato que tendrá la competencia clasificatoria y todo indica que la Albiceleste participará, aunque con un sistema diferente al de ciclos anteriores.

La FIFA todavía no confirmó el formato definitivo de las Eliminatorias sudamericanas . A esto se suma que el presidente de la Conmebol , Alejandro Domínguez, anunció que el Mundial 2030 contará con 64 selecciones, 16 más que las 48 que disputarán la edición de 2026.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f

Ese escenario modifica por completo el panorama. Con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados como anfitriones, y con una mayor cantidad de plazas para Sudamérica, las Eliminatorias tradicionales perderían gran parte de su competitividad, ya que la mayoría de las selecciones de la región tendría amplias posibilidades de acceder al Mundial.

Ante esta situación, la Conmebol analiza implementar una competencia similar a la UEFA Nations League. La intención es garantizar que los seleccionados disputen encuentros oficiales de alto nivel durante el ciclo mundialista, además de la Copa América 2028.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, adelantó cómo avanza el proyecto: "Nosotros estamos clasificados ya al Mundial 2030, al igual que Uruguay y Argentina. Las clasificatorias que se van a disputar, aparte de los 3 cupos y medio pendientes, en el orden de cómo culminen las Eliminatorias, se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League para poder disputar contra ellos".

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Mientras la FIFA y la Conmebol terminan de definir el calendario y el formato de la competencia rumbo a 2030, la Selección argentina ya tiene confirmado su próximo compromiso internacional.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a reunirse durante la primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, para disputar dos partidos amistosos. Por el momento, no están confirmados los rivales, las sedes ni las fechas de esos encuentros, que servirán como punto de partida del nuevo ciclo mundialista.