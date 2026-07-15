Llega el viernes a la Justicia un informe "lapidario" contra Manuel Adorni y se acelera la causa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni , entrará este viernes en una etapa decisiva. De acuerdo con información oficial que accedió MDZ , la fiscalía de Gerardo Pollicita espera recibir al final de la semana un informe clave sobre la evolución de su patrimonio, tras varios meses de trabajo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Ese organismo analizó la documentación incorporada al expediente para reconstruir el movimiento patrimonial del exjefe de Gabinete de Javier Milei y de su esposa, Bettina Angeletti . El estudio apunta a establecer si los ingresos de ambos son compatibles con el patrimonio acumulado y con el nivel de gastos que mantuvieron desde que el exfuncionario asumió un cargo en el Estado.

Entre los aspectos que quedaron bajo la lupa aparecen los viajes al exterior, los gastos realizados en dólares en efectivo, la compra de dos inmuebles y la remodelación de uno de ellos, operaciones que, en conjunto, alcanzan los US$245.000.

Según pudo saber este medio, se espera un informe "lapidario" contra el expanelista, donde se demostrará "inconsistencias tremendas" sobre su patrimonio, incluso con alusión a su última declaración jurada.

En ese marco, Pollicita presentará el requerimiento de justificación patrimonial, con 200 hojas de pruebas que comprueban incongruencias irreconciliables entre los gastos e ingresos del exfuncionario , quien deberá responder a cada contradicción, en un paso previo a la indagatoria. Todo conduce al procesamiento , aclaran en Py.

Además de sus gastos, otro de los capítulos del expediente está vinculado con las operaciones en criptomonedas. El informe de la DAFI incorporará la información que el fiscal recibió de las plataformas Binance y Lemon Cash, donde el exjefe de ministros tuvo cuentas. A partir de esas respuestas, la fiscalía detectó que el funcionario movió alrededor de US$100.000 en activos digitales durante el período investigado.

Hasta ahora, el exfuncionario solo dio una explicación pública. En una entrevista concedida a LN+, luego de presentar su última declaración jurada y cuando todavía integraba el Gobierno, aseguró que gran parte del dinero utilizado provenía de unos ahorros no declarados cercanos a los US$200.000 y de ganancias obtenidas por una inversión en Bitcoin realizada en 2012, que estimó en alrededor de US$300.000.

Sin embargo, esa versión aún no cuenta con respaldo documental dentro del expediente. En la rectificación que presentó sobre su primera declaración jurada, Adorni incorporó un ingreso de US$565.000 bajo el concepto de "venta de activos", aunque sin especificar cuáles eran esos bienes.