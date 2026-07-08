Declaró la dueña de la casa que alquila la mamá de Manuel Adorni: confirmó un pago de US$12.000 por adelantado

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni incorporó un nuevo testimonio ante la Justicia. Según trascendió, la propietaria de la vivienda que alquila Silvia País, madre del exfuncionario , declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y confirmó detalles sobre la modalidad de pago del contrato de alquiler.

De acuerdo con su testimonio, el inmueble, ubicado en el country Fincas de Iraola II , en Berazategui, fue alquilado por un valor mensual de US$1.100 , aunque el primer año completo se abonó por adelantado.

La dueña de la propiedad sostuvo que el contrato fue gestionado mediante una inmobiliaria, pero afirmó que finalmente recibió un único pago anticipado por el equivalente a US$12.000 en efectivo .

Ese movimiento de fondos forma parte de los elementos que ahora analiza la investigación judicial, que busca determinar si existe correspondencia entre esa operación y la información patrimonial incorporada al expediente.

En ese marco, el fiscal solicitó documentación adicional al country para conocer registros vinculados al inmueble, entre ellos el pago de expensas y otros gastos asociados a la propiedad.

Qué papel tendría el tío de Manuel Adorni

Según la declaración de la propietaria, quien realizó el pago y firmó la operación fue Juan País, hermano de Silvia País y tío de Manuel Adorni. La testigo indicó que fue él quien se presentó para concretar la operación y entregar el dinero en efectivo.

A partir de ese testimonio, la Justicia continúa analizando el posible vínculo entre esa operación y el patrimonio del exfuncionario, así como la participación de integrantes de su entorno familiar.

La prohibición de salida del país

En el marco de la investigación, el juez federal Ariel Lijo dispuso una prohibición de salida del país para Manuel Adorni. La medida establece que el exfuncionario no podrá abandonar el territorio nacional sin autorización judicial previa.

Según la resolución, cualquier solicitud de viaje deberá ser evaluada por el fiscal y por el magistrado a cargo de la causa.