El Gobierno confirmó que Manuel Adorni sigue con custodia por "cuestiones de seguridad"

El vocero Adrián Ravier informó que el exjefe de Gabinete seguirá gozando el privilegio oficial a partir de las amenazas que habría sufrido en medio de la causa judicial.

El Gobierno confirmó este martes que Manuel Adorni sostendrá la custodia y el uso de vehículos oficiales, a pesar de haber renunciado a su cargo. En conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que la medida se aplica por “motivos de seguridad”. MDZ lo adelantó el jueves pasado, tras haberlo chequeado con tres fuentes del Ejecutivo, que preferían el anonimato para precisar la noticia.

En su carta de renuncia, el exvocero reveló que sufrió amenazas en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito por lo que elevó a la Justicia el tema.

Por su parte, el presidente Javier Milei también referenció el tema y sostuvo que "se metieron con los hijos" de su exministro coordinador. "Cuando se toca a la familia no se jode", supo explicar el mandatario, y agregó: “Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable”.

Asimismo, Ravier negó esta mañana que la administración libertaria haya impulsado una auditoria interna para investigar las compras realizadas por los empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario, aunque la semana pasada lo había anunciado.

Javier Milei y Manuel Adorni N/A "El tema está en la Justicia. Estas personas deben que declarar ante la justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", sentenció el portavoz.