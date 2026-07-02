El Gobierno piensa mantener la custodia y los vehículos oficiales a Manuel Adorni, pese a su renuncia

Pese a su salida en el Gobierno, Manuel Adorni podría mantener por tiempo indefinido una custodia de la Policía Federal y vehículos oficiales para poder transportarse. Así lo consignaron tres fuentes oficiales que consultó MDZ .

La Casa Rosada está "evaluando" la situación del exjefe de Gabinete. En su carta de "renuncia", el exvocero remarcó la necesidad de "proteger" a su familia a partir del "hostigamiento" que venía sufriendo en las últimas semanas en el marco de las acusaciones en la causa por enriquecimiento ilícito.

Acto seguido, el presidente Javier Milei dijo públicamente que su exfuncionario y su entorno habían recibido amenazas concretas, que motivaron en que le acepte su dimisión al cargo.

"Él consideró que ya eran inadmisibles los niveles de ataque personal que estaba recibiendo. En especial cuando empezaron las agresiones contra su mujer y sus hijos. Ya cuando se metieron con los hijos, eso hizo que dijera: 'Mi renuncia es indeclinable", manifestó.

A partir de ese contexto personal, en el Ejecutivo prevé confirmarle la prórroga de la protección, con efectivos de fuerzas federales, sumado a una flota de vehículos oficiales que lo transportarán a las actividades particulares.

A diferencia de los expresidentes, los exministros no gozan de ese beneficio automático. Existe un análisis del Ministerio de Seguridad, que, ante estos casos, determina si las amenazas son reales e inminentes tanto para la integridad de ese exfuncionario como sus seres queridos.

"En estos casos se determina el riesgo que afronta esa persona y se decide asignarle una continuidad de la custodia. En el caso de Adorni hay amenazas concretas que comentó el presidente y se está evaluando su caso, la idea es sostenérselo si lo confirman los especialistas que califican el riesgo", subrayó una alta fuente oficial, con despacho en Balcarce 50, y ratificado por la cartera de Seguridad.

El expanelista pasa estas horas entre sus dos domicilios, uno de ellos su departamento sobre la calle Miró en el barrio porteño de Caballito y en su casa en el country de Indio Cua.