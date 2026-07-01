Ya sin Manuel Adorni, Javier Milei arengó a diputados y senadores y fijó las nuevas prioridades en el Congreso

El presidente Javier Milei encabezó una "arenga" a decenas de diputados y senadores libertarios que fueron convocados este martes en Casa Rosada con el objetivo de relanzar la agenda libertaria, luego de semanas de parálisis política por la defensa al desplazado Manuel Adorni.

De la cita también intervino Karina Milei , quien dio cuenta de los objetivos parlamentarios del Gobierno, con la idea de que recobren vida distintos proyectos que estaban sin tratamiento en ambas cámaras del Congreso.

Un día después de asumir como jefe de Gabinete , Diego Santilli participó de ese cónclave en el Salón Héroes de Malvinas. A su vez, también estuvieron presentes el secretario Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem . La reunión contó además con la participación de los jefes de bloque de La Libertad Avanza en el Congreso , Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich .

De acuerdo con fuentes oficiales, el jefe de Estado pidió avanzar con el proyecto de reforma electoral que, entre otras cuestiones, busca implementar la suspensión de las elecciones PASO. También pretende sancionar definitivamente los cambios en el régimen de zonas frías y promover modificaciones a la reciente ley de Inocencia Fiscal.

A su vez, anunció que "está trabajando con los equipos de economía y desregulación en una propuesta de proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central".

En la previa, la senadora Nadia Márquez, sostuvo que el oficialismo apunta a "consolidar la agenda" y la coordinar con la administración propia. Además, destacó la tarea de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. "A veces nos tocan roles, funciones, misiones, pero el rumbo del gobierno es uno y ahí apuntamos todos. En este caso creemos que va a hacer una gran tarea", sentenció la legisladora desde Plaza de Mayo.

El encuentro también marca una fuerte interna entre la hermana del mandatario y Bullrich, quien protagonizó tengas negociaciones en estos días en medio de las posibles interpelaciones contra el exvocero. Desde el entorno de "El Jefe" siguen cuestionando la autonomía de la exministra.

Mientras tanto, concurrieron a Balcarce 50 eurodiputados que forman parte del partido opositor español Box, cuyo referente Santiago Abascal se reunió con Milei la semana pasada en Madrid.

Entre las iniciativas que quedaron en pausa figura la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una propuesta impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto aún enfrenta diferencias entre los bloques en aspectos vinculados a las modificaciones de las leyes de Manejo del Fuego y de extranjerización de tierras.

Otro de los expedientes que sufrió demoras es la denominada ley Hojarasca, también promovida por Sturzenegger. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero su tratamiento en el Senado quedó relegado en medio de la crisis política generada por la situación de Adorni.

A la par de esos proyectos, la Cámara alta ya comenzó a discutir otras reformas impulsadas por el oficialismo, entre ellas una nueva ley de sociedades. La propuesta busca actualizar el régimen societario vigente e incluye la posibilidad de habilitar empresas administradas mediante sistemas de inteligencia artificial.