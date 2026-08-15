Eduardo Feinmann enumeró a los "outsiders" que podrían complicar la reelección de Javier Milei y elogió a uno de ellos

Eduardo Feinmann analizó este viernes junto a Pablo Rossi en el pase que comparten en A24, el panorama de "outsiders" de la política que se perfilan como posibles candidatos a la presidencia en 2027, y que configuran una opción cada vez más viable para aquellos que no quieren una vuelta atrás al kirchnerismo; pero tampoco una reelección de Javier Milei. En este contexto, el conductor destacó especialmente a un par de empresarios que se subirían a la carrera electoral, y no ocultó su preferencia por uno de ellos.

Según el periodista, la repercusión que vienen generando en estas semanas con sus dichos referentes como Dante Gebel, Jorge Brito y Daniel Hadad; precipitó la puesta en marcha de acuerdos entre los líderes del peronismo por un lado, y del oficialismo con el PRO por otro.

"Aceleraron los K y aceleró el Gobierno, con las dos cumbres que contábamos ayer, la del Hotel Emperador con los K; y la cumbre de la Casa Rosada con Milei y el PRO", puntualizó Feinmann.

Luego, el comunicador compartió algunos detalles de un reciente estudio de DC Consultores que midió a diferentes "outsiders", incluyendo nombres de personalidades que no han explicitado su intención de lanzarse a la carrera política. Según la mencionada consultora, estos referentes constituyen el "síntoma más claro de una falencia real de la clase dirigente tradicional", y el reclamo de una sociedad que demanda algo distinto a lo que ofrecen tanto el Gobierno como el peronismo.

Eduardo Feinmann mencionó a los "outsiders" que le marcan la cancha a Javier Milei A la hora de enumerar a los "outsiders" en cuestión, y los niveles de adhesión que cosecharon en la encuesta, Eduardo Feinmann señaló que en primer lugar se posicionó el empresario de medios Daniel Hadad, con 44,8%; seguido por el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín; con 30,1%. En el listado también aparece en tercer puesto el presidente del Grupo América, Daniel Vila, con 18,7%; mientras que en el cuarto escalón irrumpe sorpresivamente el conductor Mario Pergolini con 18,4%. Completando la tabla, surgen nombres tan diversos como los de Diego Recalde, Agustín Laje, Tomás Rebord, Dante Gebel y Jorge Brito.