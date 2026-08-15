Eduardo Feinmann enumeró a los "outsiders" que podrían complicar la reelección de Javier Milei y elogió a uno de ellos
Mientras empresarios y personalidades de distintos ámbitos coquetean con entrar a la carrera electoral, Eduardo Feinmann ponderó a uno de estos referentes.
Eduardo Feinmann analizó este viernes junto a Pablo Rossi en el pase que comparten en A24, el panorama de "outsiders" de la política que se perfilan como posibles candidatos a la presidencia en 2027, y que configuran una opción cada vez más viable para aquellos que no quieren una vuelta atrás al kirchnerismo; pero tampoco una reelección de Javier Milei. En este contexto, el conductor destacó especialmente a un par de empresarios que se subirían a la carrera electoral, y no ocultó su preferencia por uno de ellos.
Según el periodista, la repercusión que vienen generando en estas semanas con sus dichos referentes como Dante Gebel, Jorge Brito y Daniel Hadad; precipitó la puesta en marcha de acuerdos entre los líderes del peronismo por un lado, y del oficialismo con el PRO por otro.
"Aceleraron los K y aceleró el Gobierno, con las dos cumbres que contábamos ayer, la del Hotel Emperador con los K; y la cumbre de la Casa Rosada con Milei y el PRO", puntualizó Feinmann.
Luego, el comunicador compartió algunos detalles de un reciente estudio de DC Consultores que midió a diferentes "outsiders", incluyendo nombres de personalidades que no han explicitado su intención de lanzarse a la carrera política. Según la mencionada consultora, estos referentes constituyen el "síntoma más claro de una falencia real de la clase dirigente tradicional", y el reclamo de una sociedad que demanda algo distinto a lo que ofrecen tanto el Gobierno como el peronismo.
Eduardo Feinmann mencionó a los "outsiders" que le marcan la cancha a Javier Milei
A la hora de enumerar a los "outsiders" en cuestión, y los niveles de adhesión que cosecharon en la encuesta, Eduardo Feinmann señaló que en primer lugar se posicionó el empresario de medios Daniel Hadad, con 44,8%; seguido por el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín; con 30,1%. En el listado también aparece en tercer puesto el presidente del Grupo América, Daniel Vila, con 18,7%; mientras que en el cuarto escalón irrumpe sorpresivamente el conductor Mario Pergolini con 18,4%. Completando la tabla, surgen nombres tan diversos como los de Diego Recalde, Agustín Laje, Tomás Rebord, Dante Gebel y Jorge Brito.
Dentro de este abanico de personalidades que para los encuestados representan una alternativa con matices a lo que actualmente ofrece Javier Milei, el conductor ponderó especialmente al banquero y empresario agroganadero y energético Jorge Brito.
Eduardo Feinmann y el "outsider" que le encanta como alternativa a Javier Milei
De hecho, tras compartir un fragmento de unas declaraciones del presidente del Banco Macro, Eduardo Feinmann no dudó en alentar: "Para mí se puso el traje de candidato, y además me encanta como candidato". En tanto que sobre el perfil de Jorge Brito, el periodista destacó que el empresario sigue el camino trazado por Javier Milei, pero con un diferencial basado en la reactivación del consumo y en la consideración del valor agregado que ofrece la industria de nuestro país.