Chats secretos e invitaciones privadas: el supuesto affaire de Maxi López con una empresaria uruguaya

La mujer reveló detalles de las charlas que habría mantenido con el exfutbolista. Además, relató su enojo al descubrir que continuaba en pareja.

Maxi López se encuentra en el centro de un nuevo conflicto mediático tras salir a la luz un supuesto intercambio de mensajes con la modelo y empresaria uruguaya Anto Lima. La información, revelada inicialmente en LAM (América TV) por Pilar Smith, detalla un acercamiento virtual que habría incluido invitaciones a encuentros privados.

El inicio del contacto Según el testimonio brindado por la propia Lima, el vínculo comenzó de manera virtual a través de Instagram hace aproximadamente dos meses, coincidiendo con una estadía de López en Argentina: "Me pareció raro que me siguiera porque tiene más de 11 millones de seguidores y seguía a muy pocas chicas".

El intercambio se habría iniciado con reacciones y respuestas a historias de Instagram por parte del exjugador. Tras algunos primeros mensajes a los que Lima decidió no responder, la conversación avanzó. "Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada. La cena era con motivo para conocernos más, charlar; era obvio que quería algo más", explicó la comunicadora uruguaya, quien aseguró haber rechazado la propuesta de inmediato.

Evidencia eliminada Uno de los detalles de la revelación de Lima tiene que ver con el contenido específico de las conversaciones. La modelo indicó que López le enviaba imágenes para mostrarle su cambio físico. "Él estaba con un tema de que estaba bajando de peso y me preguntaba qué tal estaba. Me mandaba fotos naturales", detalló.

La situación tomó estado público cuando una captura de pantalla de este chat fue publicada temporalmente en las redes sociales de Lima. Aunque ella adjudicó la publicación a un error de su mánager, la viralización por parte de portales y periodistas fue inmediata. Tras este episodio, López habría optado por eliminar sus mensajes directos en la plataforma. "Cuando yo entro a ver los chats, él ya los había borrado", confirmó la modelo.