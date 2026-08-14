Romina Gaetani rompió el silencio tras las fuertes acusaciones de Luis Cavanagh: "Está en todo su derecho"

La actriz fue tajante sobre los dichos del empresario. Pese a la situación, la mujer dejó en claro que la Justicia está de su lado y no se guardó nada.

Romina Gaetani decidió hablar luego de las fuertes denuncias en vivo de su expareja, Luis Cavanagh. A más de siete meses de haberlo denunciado por violencia de género tras un grave episodio en Pilar, el escándalo volvió a activarse. El empresario pasó por LAM y declaró ante la Justicia que, en realidad, la víctima de la relación había sido él y que hasta tenía videos para probar las agresiones. Pero, ¿qué dijo Romina al respecto de estas declaraciones?.

En un intento de recordarle a la mujer lo ocurrido en la noche anterior, esta respondió firme: "No me interesa para nada que me relates lo que esta persona dijo ayer". Lejos de la compasión, dejó en claro que para ella esa etapa está cerrada: "Imaginate que hace muy poco que pasó de denunciar, hace siete meses... De corazón digo que no me importa nada, para mí es pasado".

"Creen en la denuncia que hice" La actriz recordó que su denuncia inicial fue el 28 de diciembre y que desde ese momento se puso a disposición de la Justicia. "Todo mi enero, todo mi febrero fue estar en contacto más con la policía que con mi familia, estando de fiscalía en fiscalía", confesó. Además, aprovechó para respaldar el accionar de la fiscalía especializada en violencia de género de Pilar, destacando la efectividad. Incluso reveló que le ofrecieron un oficial de consigna en la puerta de su casa, algo a lo que no quiso acceder porque no le pareció necesario en su momento.

Uno de los puntos más fuertes de su descargo fue cuando habló de las medidas de protección que mantiene actualmente. Romina contó que la Justicia está atenta en renovarle la perimetral y el botón antipánico cada tres meses. Con altura, reflexionó sobre lo que eso significa: "En mis humildes palabras de no entender mucho de tecnicismo, es que apoyan y me acompañan, y creen en la declaración y en la denuncia que hice".

Cuando el notero intentó meter el supuesto video que Cavanagh presentó para sostener su nueva versión de los hechos, Gaetani fue lapidaria y volvió a cortarlo en vivo: "No me cuentes lo que él me dice, no me importa. Él está en todo su derecho de salir a hablar y me parece muy bien".