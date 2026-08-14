Mario Pergolini dio otro batacazo en el rating con una inusual invitada que fascinó al público

Mario Pergolini está protagonizando una notable semana en el rating con su programa Otro día perdido (eltrece), y este jueves el conductor volvió a dar en el blanco con una invitada que generó gran repercusión, ya que no es tan habitual verla en entrevistas en la pantalla chica.

Los muy buenos números que viene cosechando el late night del ex CQC arrancaron este lunes con la presencia del chef damián Betular, que le aportó a ODP un promedio de 5.4 puntos de rating . En tanto que el martes, el ida y vuelta con el actor Felipe Colombo le sumó al ciclo del prime time una marca de 5.2.

Pero los buenos resultados no terminaron ahí, ya que este miércoles Mario Pergolini conquistó con Edith Hermida como figura convocada para la entrevista una media de 6.2 puntos de rating .

Cuando parecía que Pergolini ya había agotado su buena performance, este jueves dio un batacazo todavía más alto, con un promedio de 6.3 puntos de rating , indicador que se convirtió en el más alto para Otro día perdido desde el debut de su segunda temporada, producido el 30 de marzo.

El mano a mano que dejó más de un momento rendidor contó con la presencia de Marta Fort, y como era de esperarse, la invitada recapituló algunos de los momentos atesorados de su padre, Ricardo Fort. Mostrándose desde un primer momento distendida, la influencer de 22 años le remó todas las preguntas a un Mario Pergolini que no se perdió ni uno de los centros que la joven ofreció.

Entre otras cosas, Marta Fort reveló que el lugar en el que más reflexionaba su papá era el baño, llegando a convocar a reuniones a sus allegados junto al inodoro. Más allá de las recuerdos más exóticos sobre el chocolatero, la modelo también contó algunas de sus más inesperadas vivencias, como el momento en que trabajó como cajera en un supermercado.

Bajo la atenta mirada de Pergolini, la hija de Ricardo Fort contó cómo es su día a día viviendo sola, y reconoció que en el primer paréntesis de su independencia fue un tanto desacatada. Además, Marta bromeó sobre el concurso de pareja que le hizo Martín Cirio en su ciclo de streaming. Mientras que a la hora de definir el tipo de hombres que le gustan, la influencer destacó que la atraen los "finos con calle", y que actualmente está en una relación con un joven de 28 años.

En el momento más emocional de la entrevista, la modelo contó que extraña a su padre, pero que a su vez se siente protegida por la energía de Ricardo Fort. "Me gusta seguir el legado de él", rescató sobre su actual recorrido en los medios.

Con los 6.3 puntos de rating que conquistó Otro día perdido este jueves, el envío de Mario Pergolini se posicionó como la tercera propuesta más vista del día en eltrece, detrás de Es mi sueño y Ahora caigo; con 7.5 y 6.4 puntos respectivamente.