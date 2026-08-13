Edith Hermida realizó una confesión muy íntima que dejó sorprendido a Mario Pergolini

Edith Hermida fue la invitada del conductor de El Trece el miércoles por la noche y allí lo dejó sin palabras tras una declaración inesperada.

Edith Hermida estuvo como invitada en Otro Día Perdido el miércoles por la noche y habló de todo con Mario Pergolini. La conductora de Bendita, en medio del programa, decidió realizar una confesión íntima que sorprendió a todos en el estudio de El Trece.

El periodista le preguntó si era de salir a lugares en la noche y, ante la respuesta negativa de Hermida, recordó la declaración que hizo en el ciclo de Moria Casán, donde ella habló sobre las relaciones en la intimidad.

"El otro día a Moria Casán le dijiste eso de que no tenías relaciones sexuales", expresó Mario Pergolini. Ante esto, la conductora de El Nueve no tuvo vergüenza y confesó el tiempo que lleva sin tener relaciones íntimas.

La confesión de Edith Hermida que sorprendió a Mario Pergolini "Tengo la líbido puesta en otras cosas... El otro día cumplí tres años", confesó respecto a los años que lleva sin tener relaciones sexuales. También confesó que el productor de la radio tiene anotado un calendario para este motivo: "El productor me dice: "Tengo tu aniversario".