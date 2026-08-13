Gastón Edul recordó a Jorge Messi y reveló el noble gesto que tuvo durante una cobertura

Gastón Edul habló sobre el padre de Lionel Messi y recordó un momento que lo marcó para siempre y que tiene al padre de Lionel como protagonista.

Diferentes figuras siguen recordando a Jorge Messi y en las últimas horas Gastón Edul contó una anécdota que tiene como protagonista al padre de Lionel. Todo sucedió en el streaming de Davo, amigo del periodista de TyC Sports.

En ciclo de stream, el comunicador decidió revelar una historia que vivió durante la cobertura de la Copa América 2021, donde Lionel Messi rompió la racha y pudo ganar un trofeo con el seleccionado mayor: "No conocía a Leo, ni a Agüero ni a Di María".

"Yo conseguí el número de Jorge y le expliqué: ‘Tengo 24, 25 años, es mi primera experiencia en la Selección, quiero quedarme cubriéndola. Por eso, para mí sería muy importante que en el canal vean que tengo algún momento con Leo, aunque sea después de un partido", comentó Gastón. Para sorpresa de él, Jorge Messi le confirmó que sabía quien era.

La emotiva historia de Gastón Edul con Jorge Messi que se viralizó Respecto al pedido que le hizo al papá de Lionel, Edul comentó que "me dijo, ‘Quedate tranquilo, el torneo acaba de arrancar, pero dejame ver, en algún momento lo vamos a lograr’". Finalmente, lo logró luego del partido con Colombia, que era el acuerdo que tenía con el padre del capitán.