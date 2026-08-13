¡Totalmente inesperado! Cristian Castro se graduó del colegio secundario a los 51 años

Con diploma de honor en mano, el artista mexicano reveló qué inquietud cotidiana lo impulsó a elegir su futura profesión universitaria.

Cristian Castro celebró en las últimas horas un logro muy especial y alejado de los escenarios. El reconocido cantante mexicano terminó sus estudios secundarios a través de un sistema de educación a distancia y recibió su diploma como Graduado de Honor.

Completar esta etapa significó saldar un compromiso pendiente desde su juventud, cuando debió abandonar las aulas para priorizar su carrera artística. El proceso le demandó dos años y medio de esfuerzo continuo, combinando exámenes y tareas con sus compromisos profesionales.

Así Cristian Castro finalizó el colegio Tras recibir el título, el músico sorprendió al revelar que iniciará una carrera universitaria. “Vamos a hacer una licenciatura en Diseño Industrial. Es algo que me ha interesado. Me gustan mucho los productos”, contó sobre su próximo objetivo.

Según explicó, su curiosidad por esa disciplina aparece en situaciones cotidianas: “Cada vez que veo un champú, cada vez que veo una pasta de dientes, algún cereal, arroz… Todo lo que veo en el supermercado me llama muchísimo la atención”.

El momento más conmovedor de la jornada estuvo marcado por la presencia de su madre, Verónica Castro. La legendaria actriz llegó al evento utilizando un tanque de oxígeno portátil, una imagen que generó inquietud por su estado de salud pero que no opacó su alegría.