Cristian Castro ya tiene nueva novia: la romántica foto en Nueva York que confirma que olvidó a Mariela Sánchez

Tras separarse de Mariela Sánchez a fines del año pasado, Cristian Castro volvió a apostar al amor y esta vez lo hizo junto a Victoria Kühne , una figura con fuerte presencia en la industria musical. La relación salió a la luz a partir de una serie de imágenes que ella misma publicó en sus redes sociales, donde se los ve juntos y sonrientes.

Este domingo, Kühne compartió en Instagram una foto con el cantante, con una frase breve pero contundente: "Con mi amor en NY". El posteo ya cuenta con más de 38,7 mil me gustas y también superó los 1000 comentarios.

La foto que subió Victoria Kühne para confirmar su noviazgo con el cantante.

En sus historias de Instagram, Victoria publicó otras imágenes con el artista, donde se los puede ver muy enamorados.

Pero más allá del vínculo sentimental, Kühne cuenta con una sólida trayectoria profesional. Es cantante, compositora, productora y empresaria, y está al frente de Victoria Records, un estudio con sede en Monterrey que fue destacado por Forbes como uno de los mejores del mundo. Además, se posiciona como una de las pocas mujeres liderando una estructura de ese nivel dentro del rubro.

Victoria Kühne y Cristian Castro ¡Cuánto amor! Captura de pantalla Instagram Victoriakuhne.

Su trabajo también fue reconocido a nivel internacional: obtuvo premios Grammy Awards y Latin Grammy Awards como productora y compositora. En 2024, ganó un galardón en la categoría "Mejor Álbum Tejano" por su labor junto al grupo El Plan.

A lo largo de su carrera, en sus estudios grabaron artistas de renombre como The Strokes, Gloria Trevi, Rauw Alejandro y Korn. Además, recientemente fue designada como presidenta del patronato del Festival Internacional Santa Lucía para su edición 2025.

Cristian Castro y Victoria Kühne 4 En marzo, Victoria subió varias imágenes con el artista, despertando rumores de romance. Instagram Victoriakuhne.

En abril de 2026, su nombre volvió a estar en el centro de la escena mediática tras oficializar su romance con Castro, consolidando así una relación que ya venía insinuándose en redes desde hacía varias semanas.