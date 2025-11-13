La dura revelación de Mariela Sánchez y la verdad de su relación con Cristian Castro: "Se quería ir"
Mariela Sánchez habló con A la tarde y reveló que la relación con Cristian Castro se terminó por completo. Además, se sinceró contando que no todo estaba bien.
Hace pocas semanas, Cristian Castro dio a conocer que daría el sí sobre el altar en Córdoba para sellar su amor con Mariela Sánchez. Sin embargo, todo cambió cuando el cantante mexicano viajó a Mendoza.
El hijo de Verónica Castro sorprendió a todo los fanáticos de Mendoza cuando se mostró caminando las hermosas calles de la provincia y visitando lugares turísticos como la calle Emilio Civit y el Parque General San Martin. A pesar de la buena predisposición con cada fan que se encontró, Cristian está viviendo un momento particular de su vida porque se separó de Mariela Sánchez.
La palabra de Mariela Sánchez tras el fin de su relación con Cristian Castro
El pasado miércoles por la tarde quien dio todos los detalles sobre el fin de la relación fue Sánchez en el programa A la tarde de América TV. Sin ningún tipo de filtro, la cordobesa aseguró la ruptura: "Es simplemente el final de una relación. Estuve mirando todo, yo llegué hace muy poquito al país, vinimos desde Miami, tuvimos un largo recorrido y terminamos ahora en Córdoba".
Asimismo, entre los detalles de la ruptura, la modelo se sinceró y contó que no fue ella quien tomó la decisión de decir adiós: "Cristian tuvo una decisión y bueno se terminó la relación. Cuando llegamos a Córdoba se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y bueno... se terminó, es simplemente una ruptura".
Para terminar, luego de asegurar que le tiene mucho respeto al mexicano, habló sobre la supuesta fanática con la que estaría saliendo Cristian Castro. "Ya está. mirá, hubo varios errores, tenemos dos mundos distintos. Yo lo estuve acompañando, él también estuvo bien conmigo y ya hay que darle un corte final, porque yo, te cuento, estoy explotada, tengo que trabajar, no estuve un año en mi casa", concluyó.