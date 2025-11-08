El gesto de Evangelina Anderson que reveló que se olvidó por completo de Martin Demichelis

Evangelina Anderson confirmó que Martín Demichelis es cosa del pasado al compartir en sus redes sociales un ritual de manifestación.

La modelo Evangelina Anderson demostró que dio vuelta la página en su vida personal y que el futbolista Martín Demichelis es definitivamente cosa del pasado. Luego de un proceso que le costó superar y adaptarse, la influencer atraviesa un gran momento y se mostró abiertamente dispuesta a iniciar una nueva etapa sentimental.

Aseguran que Evangelina Anderson y Martín Demichelis atraviesan una crisis de pareja. Foto: Instagram @evangelinaanderson El gesto confirma el fin de su duelo con Martín Demichelis. Foto: Instagram @evangelinaanderson Alejada del escándalo y enfocada en su propio bienestar, Evangelina se mostró serena, conectada con su entorno y lista para nuevos desafíos. Sin embargo, en esta ocasión indicó que preferiría ir con calma en la búsqueda de la persona adecuada.

El ritual de manifestación de Evangelina Anderson El gesto que confirmó que Evangelina Anderson superó el quiebre con Martín Demichelis fue un posteo íntimo que compartió en su cuenta de Instagram. La modelo recurrió a rituales tradicionales de manifestación, los cuales implican escribir en un papel aquello que se desea atraer para el futuro sentimental.

Eva Anderson busca un nuevo amor. El mensaje que Anderson plasmó en un papel de color naranja, junto a un corazón dibujado, fue contundente: "Quiero encontrar al amor de mi vida". La modelo no dudó en sacarle una foto a este deseo y publicarla en sus historias.