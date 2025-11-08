El gesto de Evangelina Anderson que reveló que se olvidó por completo de Martin Demichelis
Evangelina Anderson confirmó que Martín Demichelis es cosa del pasado al compartir en sus redes sociales un ritual de manifestación.
La modelo Evangelina Anderson demostró que dio vuelta la página en su vida personal y que el futbolista Martín Demichelis es definitivamente cosa del pasado. Luego de un proceso que le costó superar y adaptarse, la influencer atraviesa un gran momento y se mostró abiertamente dispuesta a iniciar una nueva etapa sentimental.
Alejada del escándalo y enfocada en su propio bienestar, Evangelina se mostró serena, conectada con su entorno y lista para nuevos desafíos. Sin embargo, en esta ocasión indicó que preferiría ir con calma en la búsqueda de la persona adecuada.
El ritual de manifestación de Evangelina Anderson
El gesto que confirmó que Evangelina Anderson superó el quiebre con Martín Demichelis fue un posteo íntimo que compartió en su cuenta de Instagram. La modelo recurrió a rituales tradicionales de manifestación, los cuales implican escribir en un papel aquello que se desea atraer para el futuro sentimental.
El mensaje que Anderson plasmó en un papel de color naranja, junto a un corazón dibujado, fue contundente: "Quiero encontrar al amor de mi vida". La modelo no dudó en sacarle una foto a este deseo y publicarla en sus historias.
"¿Pero estos deseos se cumplen o es...?", escribió la modelo, sugiriendo su escepticismo sobre la posibilidad de que el ritual funcionara. Sin embargo, en el mismo video que compartió, se escuchó una respuesta alentadora: "Obviamente, hay que ponerle mucha energía".