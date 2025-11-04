Evangelina Anderson y Wanda Nara se reconciliaron: el motivo de la pelea y qué tuvo que ver Maxi López

La noche del lunes en MasterChef Celebrity trascendió lo gastronómico para convertirse en el capítulo final de una de las enemistades más recordadas del espectáculo. El desafío de la gala pedía a los participantes un plato que contara una historia personal, y Evangelina Anderson eligió unos tacos mexicanos.

Al presentarlos, la modelo no pudo contener la emoción y relató, con la voz quebrada, el profundo significado de su receta: "Puse los tres tacos y sentí que eran mis tres hijos. Y los choclos eran como los brazos de mamá y papá, que están siempre, que somos una familia".

El relato conmovió a todo el estudio, pero la reacción más sorpresiva fue la de Wanda Nara . La conductora, visiblemente emocionada, se acercó a la participante y pronunció las palabras que sellaron la paz: "Te quiero mucho y quiero a tus hijos un montón" . La respuesta de Evangelina fue inmediata: "Yo también, mucho" .

El momento culminó en un cálido abrazo que cerró años de distancia. "Estamos todos muy sensibles... la perdono a Wanda", bromeó Anderson detrás de cámara, reafirmando que el vínculo fue gestado gracias a la amistad que hoy mantienen sus hijos.

Este emotivo presente contrasta fuertemente con la historia de enfrentamientos que protagonizaron ambas. Wanda y Evangelina irrumpieron en los medios casi al mismo tiempo y, en sus comienzos, supieron mostrarse unidas, bromeando incluso sobre un supuesto parentesco.

Sin embargo, la amistad se quebró y dio paso a una rivalidad mediática que duró años. El punto de inflexión y el inicio del conflicto ocurrió cuando Wanda Nara comenzó su relación con Maxi López.

Durante una temporada teatral en Villa Carlos Paz, Evangelina Anderson deslizó que el futbolista, ya en pareja con Wanda, había intentado conquistarla. Esa declaración fue la chispa que encendió una guerra que se trasladó a las tapas de revistas y a las pistas de baile, especialmente cuando ambas coincidieron en Bailando por un sueño.

wanda-nara-y-maxi-lopez-1 Maxi López y Wanda Nara. Créditos: Archivo MDZ

El conflicto escaló a nivel internacional años después. Evangelina fue elegida por la revista Sport de España como "la mujer más bella vinculada al fútbol", ganando el "Balón Rosa". La reacción de Wanda desde Italia fue letal, publicando un comentario irónico en Twitter: “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude.”

Ese cruce reavivó las viejas heridas y confirmó que no se hablaban más. Tuvieron que pasar más de quince años y muchas historias personales para que, finalmente, la televisión las reuniera para esta reconciliación.