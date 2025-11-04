La drástica decisión que tomó Marcelo Tinelli respecto a Carnaval Stream

Ángel de Brito reveló una fuerte información sobre el conductor del ciclo de streaming Estamos de Paso.

Marcelo está en el foco de un fuerte escándalo. Foto: captura de video YouTube / Bondi Live.

Marcelo Tinelli se encuentra en medio de una gran tormenta luego de la amenaza que recibió Juanita Tinelli y que estuvo dirigida a toda la familia. Sin embargo, en el comunicado, la joven apuntó contra su padre y posteriormente lo hizo en TikTok compartiendo fuertes frases.

En las últimas horas, se comenzó a correr el rumor sobre que el aclamado conductor sería echado de Carnaval Stream y él mismo decidió desmentirlo. El "Cabezón" expresó que seguirá en el canal y subrayó: "Dejen de inventar, que se nota quién les da letra".

Si bien confirmó que su presencia en Carnaval está asegurada, Ángel de Brito reveló que no se presentará en la edición de este martes 4 de noviembre: "Tinelli no va a Carnaval. Conduce José María". Esta decisión viene de la mano del complicado momento que se encuentra pasando tras la situación familiar.