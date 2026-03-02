Tras fuertes polémicas, Marcelo Tinelli confirmó una inesperada noticia para el 2026: "Estamos si o si"

El emblemático conductor vivió un 2025 para el olvido. Entre diversos conflictos judiciales y familiares, el presentador dio una primicia.

Lo que comenzó como secreto tras bambalinas, terminó por confirmarse y de su propia boca. Marcelo Tinelli finalmente vuelve a la televisión y confirmó la fecha de su regreso. La información fue transmitida a la periodista, Nieves Otero.

Novedades y viejas polémicas _marcelo tinelli El conductor y una tajante decisión. Archivo MDZ "En mayo estamos si o si", afirmó el eterno conductor de ShowMatch. Si bien evitó dar precisiones respeto a fechas concretas, equipos y formatos, su vuelta a la pantalla está más que firme.

La confirmación no parece casual, ya que coincidió con su primera gran aparición pública tras un período marcado por las polémicas. Entre una abrupta y comentada desvinculación de Carnaval Stream y de transitar un tenso momento familiar luego de que Juanita Tinelli hiciera pública una denuncia y publicara un extenso descargo en sus redes marcando profundas diferencias con él.

juana tinelli Juana Tinelli se volvió viral por su producción de fotos. Foto: Archivo Juana Tinelli. Archivo MDZ Buscando dejar atrás los escándalos, Tinelli eligió la costa atlántica para su reencuentro presencial con la gente y la prensa. El pasado viernes, asistió al Teatro Neptuno de Mar del Plata para disfrutar de La cena de los tontos.

El momento cúlmine de la velada se dio cuando Bossi detuvo la función para homenajearlo frente a una sala repleta: “Alguien que a mí me hizo muy bien, el mejor de la televisión... el Cabezón, Marcelo Tinelli. ¡Gracias, flaco!”, anunció el humorista, invitándolo a subir al escenario.