El comunicado del consorcio de cooperación del que forma parte Renzo Chory Occhionero tras la denuncia pública de la Asociación Argentina de Actores
La Asociación Argentina de Actores realizó una fuerte acusación y desde el consorcio de cooperación decidieron responder.
En las últimas horas la Asociación Argentina de Actores acusó fuertemente a Renzo Chory Occhionero y a Gabriel García por un supuesto fraude laboral. Todo esto se hizo público mediante un posteo en redes sociales y desde el consorcio de cooperación desmintieron la acusación.
"Ante las manifestaciones difundidas en los últimos días y frente a acusaciones públicas que afectan nuestro honor, nuestro trabajo y el de todo el elenco artístico, el CONSORCIO DE COOPERACIÓN “VOS, YO Y EL OTRO” considera necesario realizar el siguiente descargo", expresaron en el inicio del escrito.
"Durante hace mucho tiempo hemos optado por el silencio y la prudencia, evitando responder por vías mediáticas o redes sociales. Sin embargo, frente a la reiteración de señalamientos públicos que consideramos infundados, nos vemos en la obligación de brindar claridad a la comunidad mendocina", agregaron.
El fuerte descargo del consorcio de cooperación tras la denuncia de la Asociación Argentina de Actores
"Se ha difundido un supuesto incumplimiento de obligaciones laborales conforme al CCT 357/75 y aportes al sistema solidario de salud y seguridad social. Frente a ello manifestamos con absoluta claridad:La obra “VOS, YO Y EL OTRO” se desarrolla bajo una figura prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación: un contrato asociativo de cooperación", comentaron en otro de los puntos.
"Esto significa que quienes integran el proyecto lo hacen de manera autónoma, organizándose para un fincomún —la producción artística— sin que exista relación de dependencia", expresaron en otra parte del comunicado.
También dejaron muy en claro que "no hay empleador, no hay trabajadores en relación de dependencia, no hay salario como contraprestación, no hay subordinación jurídica. Los integrantes participan de manera asociativa, asumen riesgos y beneficios del proyecto, intervienen en su organización y conservan plena autonomía".
"Seguiremos produciendo cultura mendocina con el mismo compromiso que nos permitió realizar 44 funciones a sala llena durante el verano, generando trabajo artístico y aportando al circuito teatral local", comentaron. Asímismo subrayaron que "no existe fraude laboral, no existe simulación, no existe encubrimiento".