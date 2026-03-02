Marley y Mariana Fabbiani serán los encargados de conducir la Vendimia Solidaria 2026
En las últimas horas confirmaron finalmente que ambas figuras estarán presentes en el evento que se desarrollará el domingo 8 de marzo.
La Fiesta Nacional de la Vendimia se celebrará el próximo fin de semana en Mendoza y se espera que turistas y personalidades lleguen a disfrutar de los distintos eventos. En las últimas horas se confirmó que un conductor formará parte de la ya conocida Vendimia Solidaria.
Se trata nada más y nada menos que de Marley, indiscutida de la televisión y de Telefe. El conductor lo confirmó en una charla que mantuvo con Pamela David en Desayuno Americano y también confirmó que estará presente en el carrusel y en el Acto Central.
Marley y Mariana Fabbiani los conductores de la Vendimia Solidaria
Por supuesto que el conductor estará acompañado por otra gran figura que será ni más ni menos que Mariana Fabbiani, periodista de canal América: "Voy a estar en el anfiteatro el sábado y el domingo voy a estar en la Vendimia Solidaria con Mariana".
"La única vez que yo conduje algo en América fue con Mariana", contó Marley. El evento se llevará a cabo el próximo 8 de marzo luego del Acto Central y contará con la presencia de diferentes figuras y, por supuesto, de la Reina y Virreina nacional elegidas el sábado 7 de marzo.