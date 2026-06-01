La hija de Marley derritió las redes con su outfit más tierno para invierno

La hija de Marley estrenó su primer enterito de invierno con capucha y orejas, y los seguidores no pudieron evitar los comentarios de ternura. ¡Mirá!

En una de las publicaciones que Marley comparte en el perfil de Instagram de su hija Milenka Wiebe, la beba de un año y medio apareció con un look teddy bear que conquistó los corazones de todos los usuarios que se toparon con las fotos.

En las últimas horas, Marley mostró un tierno minilook de invierno de su hija que fue furor, y que constó de un enterito polar de peluche en tono beige, con cierre delantero y capucha adornada con orejitas de conejo, en el estilo teddy bear que tanto se usa en pijamas de adultos pero que en los más pequeños multiplica su efecto adorable por mil.

"Mi pequeña conejito", escribió Marley en uno de los posteos, una frase que resumió la ternura que despierta la niña y que, sumada a las imágenes, hizo que los comentarios de los fanáticos se llenaran de corazones. ¡Un amor!