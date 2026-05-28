Mariano Martínez analizó el look que Lali Espósito uso en los Premios Gardel y sorprendió a todos en TV
A más de una década de aquel intenso noviazgo que nació en la pantalla de El Trece, Mariano Martínez tuvo un veredicto sobre el look de Lali en el evento.
La gala de los Premios Gardel 2026 significó una velada consagratoria para el joven Milo J, quien se alzó con el ansiado galardón de Oro. Sin embargo, más allá de las estatuillas y las presentaciones musicales de figuras de la talla de Abel Pintos, Luck Ra o Ángela Leiva, las repercusiones del evento continuaron al día siguiente en los programas dedicados al mundo del espectáculo. En este caso, el foco se puso en La Jaula de la Moda cuando Mariano Martínez opinó sobre Lali Espósito.
El debate estético que encendió la pantalla
En el ciclo televisivo La jaula de la moda, los integrantes del equipo se dispusieron a desmenuzar las elecciones de vestuario de las celebridades locales. Fue en ese contexto donde el actor y conductor del programa, Mariano Martínez, sorprendió a la audiencia al tener que dar su opinión sobre la vestimenta que portó Lali Espósito, quien fue su pareja en el pasado.
“Vamos a hacer ‘pulgar arriba o pulgar abajo’”, propuso Martínez a sus compañeros de panel para iniciar la evaluación colectiva. Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz fueron los primeros en manifestar su absoluta aprobación al observar la fotografía de la cantante. En sintonía, la panelista Ailén Bechara sumó sus elogios: "A mí me encantó, estuve chusmeando todo porque lo subió a las redes. Me pareció un mil, una de las mejores para mi gusto. La rockeaba toda bien al estilo de Lali".
La confección del atuendo también fue valorada técnicamente por el asesor de moda Fabián Medina Flores, quien puso la lupa sobre el material utilizado por la artista: "Es muy difícil trabajar el cuero como si fuera una tela así que tiene mucho más mérito, me encanta ese look". Frente al consenso positivo de los especialistas, Mariano Martínez reaccionó con naturalidad y simpatía hacia su exnovia: “¡Muy bien! Rotundo deditos arriba”, exclamó de manera cordial.