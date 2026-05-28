Mariano Martínez analizó el look que Lali Espósito uso en los Premios Gardel y sorprendió a todos en TV

A más de una década de aquel intenso noviazgo que nació en la pantalla de El Trece, Mariano Martínez tuvo un veredicto sobre el look de Lali en el evento.

Desde la conducción de su programa, Mariano Martínez aprobó públicamente la elección estética de su expareja. / Captura eltrece

La gala de los Premios Gardel 2026 significó una velada consagratoria para el joven Milo J, quien se alzó con el ansiado galardón de Oro. Sin embargo, más allá de las estatuillas y las presentaciones musicales de figuras de la talla de Abel Pintos, Luck Ra o Ángela Leiva, las repercusiones del evento continuaron al día siguiente en los programas dedicados al mundo del espectáculo. En este caso, el foco se puso en La Jaula de la Moda cuando Mariano Martínez opinó sobre Lali Espósito.

Esto opinió Mariano Martínez sobre el look de Lali para los Gardel. El debate estético que encendió la pantalla En el ciclo televisivo La jaula de la moda, los integrantes del equipo se dispusieron a desmenuzar las elecciones de vestuario de las celebridades locales. Fue en ese contexto donde el actor y conductor del programa, Mariano Martínez, sorprendió a la audiencia al tener que dar su opinión sobre la vestimenta que portó Lali Espósito, quien fue su pareja en el pasado.

lali esposito premios gardel (2) La entrega de los Premios Gardel 2026 congregó a las principales estrellas de la música nacional en el Teatro Coliseo. Instagram @lali

“Vamos a hacer ‘pulgar arriba o pulgar abajo’”, propuso Martínez a sus compañeros de panel para iniciar la evaluación colectiva. Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz fueron los primeros en manifestar su absoluta aprobación al observar la fotografía de la cantante. En sintonía, la panelista Ailén Bechara sumó sus elogios: "A mí me encantó, estuve chusmeando todo porque lo subió a las redes. Me pareció un mil, una de las mejores para mi gusto. La rockeaba toda bien al estilo de Lali".