Se conoció el line up día por día del Primavera Sound Buenos Aires 2026: cuándo tocan Gorillaz y The Strokes
Gorillaz, The Strokes y Lily Allen son los headliners de la edición 2026 del Primavera Sound Buenos Aires. Enterate cómo es el line up día por día.
Este jueves, salió a la luz el line up día por día del Primavera Sound Buenos Aires 2026, causando furor entre los seguidores de las bandas nacionales e internacionales que se presentarán en uno de los festivales más convocantes del país. ¡Nadie se quiere quedar afuera!
Gorillaz, The Strokes y Lily Allen serán los headliners de esta nueva edición, fusionándose con la escena musical argentina actual. Junto a los nombres principales, se presentarán músicos emergentes y consagrados del país, como es el caso de Juana Molina, Santiago Motorizado, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Juana Aguirre y la banda Jaime sin Tierra.
Cómo es el line up día por día del Primavera Sound Buenos Aires
Este año, el Primavera Sound Buenos Aires se celebrará los días 28 y 29 de noviembre, marcando el regreso del festival a la ciudad tras las exitosas ediciones en 2022 y 2023. A continuación, te contamos quién toca día por día:
Sábado 28 de noviembre
- Gorillaz
- Yung Lean
- CMAT
- Danny L Harle
- Nation of Language
- Cara Delevingne
- Ecco2k
- Marilina Bertoldi
Domingo 29 de noviembre
- The Strokes
- FKA twigs
- Lily Allen
- Courtney Barnett
- Underscore
- Juana Molina
- Santiago Motorizado
Todo sobre las entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2026: precios y cómo sacarlas
La venta de entradas individuales y abonos se realiza a través de EnigmaTickets.com, con promociones especiales para clientes BBVA, que pueden pagar en hasta seis cuotas sin interés.
Los precios de la fase 3 van desde el abono general por $310.000, abono VIP por $900.000, entradas individuales generales por día a $185.000 y VIP por $550.000, con cupos limitados.