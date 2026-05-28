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Se conoció el line up día por día del Primavera Sound Buenos Aires 2026: cuándo tocan Gorillaz y The Strokes

Gorillaz, The Strokes y Lily Allen son los headliners de la edición 2026 del Primavera Sound Buenos Aires. Enterate cómo es el line up día por día.

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Gorillaz será uno de los headliners del Primavera Sound Buenos Aires 2026

Gorillaz será uno de los headliners del Primavera Sound Buenos Aires 2026

Gentileza Primavera Sound Buenos Aires 2026

Este jueves, salió a la luz el line up día por día del Primavera Sound Buenos Aires 2026, causando furor entre los seguidores de las bandas nacionales e internacionales que se presentarán en uno de los festivales más convocantes del país. ¡Nadie se quiere quedar afuera!

Gorillaz, The Strokes y Lily Allen serán los headliners de esta nueva edición, fusionándose con la escena musical argentina actual. Junto a los nombres principales, se presentarán músicos emergentes y consagrados del país, como es el caso de Juana Molina, Santiago Motorizado, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Juana Aguirre y la banda Jaime sin Tierra.

The Strokes Primavera Sound Buenos Aires 2026
The Strokes volverán a la Argentina para presentarse en el Primavera Sound Buenos Aires 2026.

The Strokes volverán a la Argentina para presentarse en el Primavera Sound Buenos Aires 2026.

Cómo es el line up día por día del Primavera Sound Buenos Aires

Este año, el Primavera Sound Buenos Aires se celebrará los días 28 y 29 de noviembre, marcando el regreso del festival a la ciudad tras las exitosas ediciones en 2022 y 2023. A continuación, te contamos quién toca día por día:

Primavera Sound Buenos Aires 2026
El line up día por día del Primavera Sound Buenos Aires 2026.

El line up día por día del Primavera Sound Buenos Aires 2026.

Sábado 28 de noviembre

  • Gorillaz
  • Yung Lean
  • CMAT
  • Danny L Harle
  • Nation of Language
  • Cara Delevingne
  • Ecco2k
  • Marilina Bertoldi

Domingo 29 de noviembre

  • The Strokes
  • FKA twigs
  • Lily Allen
  • Courtney Barnett
  • Underscore
  • Juana Molina
  • Santiago Motorizado
Lily Allen se presentará en el Primavera Sound Buenos Aires 2026.
Lily Allen se presentará en el Primavera Sound Buenos Aires 2026.

Lily Allen se presentará en el Primavera Sound Buenos Aires 2026.

Todo sobre las entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2026: precios y cómo sacarlas

La venta de entradas individuales y abonos se realiza a través de EnigmaTickets.com, con promociones especiales para clientes BBVA, que pueden pagar en hasta seis cuotas sin interés.

Los precios de la fase 3 van desde el abono general por $310.000, abono VIP por $900.000, entradas individuales generales por día a $185.000 y VIP por $550.000, con cupos limitados.

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