Alfredo Casero estalló de furia al presenciar un violento espectáculo: "Es una mier..."

Alfredo Casero compartió un contundente video en su cuenta de Instagram en el que expresó su rechazo hacia las corridas de toros luego de presenciar una. La publicación fue realizada este miércoles y rápidamente acumuló más de 14,5 mil "me gusta" y más de 2190 comentarios.

En el video , el actor se mostró visiblemente indignado luego de ver el espectáculo y cuestionó la violencia ejercida contra el animal.

"Perdónenme, hermanos queridos. Ustedes saben que soy lo menos woke del mundo. Acabo de entrar en una plaza de toros donde vi diez tipos haciendo mier... un animal, clavándole desde arriba de un caballo una lanza para que vengan tres pelotu... y lo caguen matando, lo cansen, le pongan banderilla, lo caguen matando de una manera atroz", comienza diciendo el artista.

"Yo quiero a los animales, porque yo crío esos animales y lo que más me pone feliz es que un toro tenga sangre, que sea bueno", afirmó Casero. Y concluyó: "Lo que acabo de ver es una mier... de verdad. Soy lo menos woke del mundo, no te banco ninguna. Antonini, yo te banco en todas, pero esto no me vas a decir que es una pelea de igual a igual, porque es una mier...".

Alfredo Casero se disculpó con el Chino Leunis Foto: Captura TV Muchos usuarios de Instagram coincidieron con los dichos del actor. Foto: Captura TV

Además, acompañó el video con una fuerte reflexión sobre este tipo de prácticas. "La plaza de toros es un matadero público, sin arte alguno. Perdonen, pero es la mier... más cobarde que he visto y lo único que quiero es que el toro haga mier... al torero. Bien mier...", escribió el actor.

El posteo de Alfredo Casero recibió una gran cantidad de comentarios de usuarios que coincidieron con su mirada sobre las corridas de toros: "Plenamente de acuerdo con Casero, es una barbarie matar un animal por medio de la tortura"; "Es un espanto, crueles, es increíble como todavía funcionan estos lugares de tortura animal, para diversión de gente perversa"; "Involución los shows con animales para hacer negocios".