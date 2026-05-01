Mario Pergolini fue escrachado por una terrible confesión que hizo en vivo: "Le arranqué..."

Las declaraciones de Mario Pergolini durante una entrevista con Eleonora Wexler en Otro día perdido generaron un fuerte repudio en redes sociales, luego de que el conductor expresara su rechazo hacia los animales y relatara una experiencia de su infancia que provocó indignación y críticas.

Todo comenzó cuando la actriz contó al aire su afinidad por los animales , lo que dio pie a que el periodista marcara su postura en sentido contrario. Ante la consulta sobre si esa postura tenía algún origen particular, respondió: "No. Tuve perros, gatos, canarios,tortugas, teros. Sí, tuve un tero al que le arranqué la cabeza. Yo era muy chiquito. Era muy chiquito".

Más adelante, el comuniciador redobló la apuesta con otra definición que no pasó desapercibida: "Me molesta el cariño desmedido por los animales ".

En esa misma línea, también cuestionó a quienes son muy cariñosos con sus mascotas y a quienes les destinan grandes sumas de dinero y cuidados. "Y esos que están con los gatos todo el tiempo y que invierten fortunas. Me molesta más cuando dicen, 'está enfermo, está en terapia intensiva'. 6 meses pagando fortuna... déjalo ir, es un gato", expresó Mario Pergolini.

Voicot Instagram La publicación de Voicot contra el periodista. Captura de apntalla Instagram Voicot.

El recorte del momento fue difundido en Instagram por la cuenta Voicot, organización que defiende a los animales, que acompañó el video con un duro descargo

"No es de extrañar que después de una seguidilla de eventos y comentarios desafortunados como por ejemplo burlarse de un femicidio al aire, Pergolini arremeta otra vez en su programa Otro día perdido, aunque estaría bueno que lo que se pierda sea su legitimidad en la televisión. Ya que ponerse al frente de medios masivos de comunicación implica una responsabilidad, las narrativas construyen subjetividad, sentido común y tienen consecuencias directas en el accionar de las sociedad", cuestionaron desde la cuenta.

"No nos acostumbremos entonces a la violencia televisiva o comunicacional. Sigamos denunciando todo atropello a los derechos humanos, animales y de la tierra", cerró diciendo Voicot.