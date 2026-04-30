Mario Pergolini recibirá a dos artistas internacionales y hay expectativa por el rating: quiénes son

El conductor de Otro Día Perdido se prepara para un jueves a pura música y risas con figuras internacionales que son muy queridas en nuestro país.

Mario Pergolini se encuentra transitando una semana bastante polémica junto a su equipo luego del chiste de mal gusto que realizaron con la noticia de un femicidio ocurrido en México. El conductor y sus compañeros quedaron en el foco de las críticas tras lo sucedido.

Tanto Agustín Aristarán como Evelyn Botto decidieron pedir disculpas públicamente en diferentes programas. En medio de esta revolución, el conductor recibirá a dos grandes artistas internacionales.

Se trata nada más y nada menos que de Mau y Ricky, hijos de Ricardo Montaner. Ambos son muy queridos en nuestro país y las risas en el ciclo de El Trece van a estar más que aseguradas.

Dos artistas internacionales acompañarán a Mario Pergolini en Otro Día Perdido Captura de pantalla 2026-04-30 165237 Mau y Ricky, los artistas que visitan a Mario Pergolini. Foto: Instagram / @otrodiaperdido.

Mario intentará junto al dúo lograr levantar el rating que cayó fuertemente luego de lo que fue la visita de Luis Scola, campeón olímpico en Atenas 2004. En aquella ocasión tuvo un promedio de 6.6 puntos de rating y el número más bajo lo tuvo con Pablo Echarri hace pocos días, allí solo cosechó 3.9.