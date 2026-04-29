Agustín Aristarán rompió el silencio tras el chiste de mal gusto que realizó Mario Pergolini: "No lo puedo justificar"

En los últimos días se generó una fuerte polémica luego de que Mario Pergolini trató el tema del femicidio de Carolina Flores en México. El conductor mostró el video y su equipo hizo chistes sobre el tema que no cayeron para nada bien.

Mario comenzó por leer el título que decía "una exreina de belleza fue asesinada a balazos por su suegra y todo quedó grabado", a lo que, Evelyn Botto respondió: "Cuando venga Carmen voy a usar chaleco antibalas", frase que fue respondida por "mejor prevenir que lamentar".

Lo cierto es que Evelyn salió a disculparse y ahora hizo lo propio Agustín Aristarán : "Pedir disculpas, fue un chiste muy desafortunado sin lugar a dudas y no lo puedo justificar . A veces se nos pasa y pido disculpas por eso".

"Hablamos nosotros con Mario, es un tema que yo llevé a la mesa. Yo me arrepiento mucho porque yo lo sentí en el momento y dije: 'Esto no está bien', pero se me pasó y no avalo ningún tipo de asesinato y femicidio", sentenció Aristarán.

Captura de pantalla 2026-04-29 152801 Agustín Aristarán rompió el silencio. Foto: captura de video / América TV.

Además, agregó que "cuando se lo planteamos, dijo 'lo entiendo y tienen razón'". El momento, sin dudas, generó una ola de críticas contra todo el equipo de Otro Día Perdido y, por el momento, Pergolini mantiene un silencio absoluto.