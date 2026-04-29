¡Bombazo para Ulises Bueno! Le allanaron su productora y lo investigan por trabajo no registrado

El universo del cuarteto se encuentra conmocionado tras el operativo policial realizado en las oficinas de Almenara Network, la empresa encargada de manejar la carrera de Ulises Bueno y otros referentes del género. Según la información proporcionada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, la sede cordobesa fue intervenida por efectivos de seguridad y agentes de ARCA en respuesta a denuncias por graves anomalías en la contratación del personal.

Los artistas representados por la productora analizan su continuidad debido a la gravedad de las denuncias por falta de aportes y pagos atrasados.

El disparador de esta situación judicial tiene nombre y apellido: Ezequiel Ferrel. El exempleado, quien formó parte del círculo íntimo del músico durante 16 años, inició una demanda laboral alegando que nunca fue registrado formalmente durante su extenso vínculo con la familia Bueno.

Este testimonio parece haber abierto una caja de Pandora, alentando a otros trabajadores a exponer un descontento que, según trascendió, se gestaba desde hace tiempo en las sombras de la productora. La situación alcanzó su punto crítico cuando la dirección de la empresa solicitó a sus empleados habituales que no concurrieran a las oficinas para evitarla exposición durante el allanamiento.

ulises bueno instagram (1) Juan Etchegoyen informó sobre la llegada de agentes de ARCA a las instalaciones de la familia Bueno para investigar irregularidades. Instagram @ulisesbuenosoy

Las acusaciones no son menores: excolaboradores señalan el incumplimiento en el pago de aguinaldos, la falta de aportes previsionales y una precarización constante. Este panorama no solo afecta la imagen de Ulises y su hermano Flavio, sino que también genera una profunda incertidumbre entre los artistas que forman parte de su escudería, algunos de los cuales ya estudian la posibilidad de desvincularse para proteger sus propias carreras.

ulises bueno instagram (2) La dirección de la empresa pidió a sus trabajadores no presentarse en las oficinas para resguardar la operatividad ante el escándalo. Instgram @ulisesbuenosoy

La provincia de Córdoba asiste hoy a un proceso que amenaza con reconfigurar el poder dentro de la industria musical local. Mientras la justicia recolecta pruebas en los libros contables y sistemas informáticos de la productora, el silencio de los protagonistas alimenta las versiones de una crisis familiar.