Marcelo Tinelli volvió a estar en los principales portales de noticias luego de que surgió el nombre de Rossana Almeyda, con quien está comenzando un vínculo amoroso. El conductor se prepara para volver con todo en este 2026 y Moria Casán le hizo un fuerte reclamo en vivo.

Todo ocurrió en la emisión de este miércoles cuando Moria interrumpió a Gustavo Méndez, quien se encontraba adelantando información sobre el presente amoroso del conductor. La One y su filosa lengua karateca fueron contundentes.

"Lo voy a llamar a este hombre... ¡Atrevido! Me dijiste que en marzo me ibas a dar una nota, ya estamos en mayo casi ", expresó Moria Casán respecto a una promesa que no cumplió Marcelo Tinelli y no se la dejó pasar.

Moria Casán fue al frente y le realizó un picante reclamo a Marcelo Tinelli: "Me dijiste que..."

El comunicador se encuentra preparándose para volver con proyectos audiovisuales y uno de ellos serían programas especiales por la Copa del Mundo. Además, comentó que le gustaría volver a la televisión con un nuevo ciclo y hay expectativa.

Captura de pantalla 2026-04-29 110141 Moria Casán le reclamó en vivo a Marcelo Tinelli. Foto: captura de video / El Trece.

Por lo pronto, Tinelli se encuentra alejado de los medios luego del escándalo familiar que involucró una supuesta amenaza a su hija Juana. Esta situación lo llevó a abandonar su streaming en Carnaval, que posteriormente dieron de baja.